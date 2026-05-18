대한민국 첫 ‘아시아 물리 올림피아드’ 18일 개막

세줄 요약 2026 아시아 물리 올림피아드가 18일 국립부경대 대연캠퍼스에서 개막했다. 국내 첫 개최인 이번 대회에는 아시아 27개국 학생과 인솔단 수백 명이 참가했다. 참가자들은 이론·실험 시험으로 역량을 겨루고, 교류 프로그램과 부산 탐방에도 나선다. 국내 첫 아시아 물리 올림피아드 부산 개막

아시아 27개국 학생·인솔단 수백 명 참가

이론·실험 시험과 교류, 부산 탐방 진행

이미지 확대 아시아 물리 올림피아드 2026 아시아 물리 올림피아드(APhO 2026)가 18일 국립부경대 대연컴퍼스에서 막을 올렸다 닫기 이미지 확대 보기 아시아 물리 올림피아드 2026 아시아 물리 올림피아드(APhO 2026)가 18일 국립부경대 대연컴퍼스에서 막을 올렸다

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2026 아시아 물리 올림피아드(APhO 2026)가 18일 국립부경대 대연캠퍼스에서 막을 올렸다.아시아 물리 올림피아드는 미래 과학 인재를 발굴하고 국가 간 학문 교류를 촉진하기 위해 매년 진행되는 국제 과학대회로 이날 개회식에 이어 25일까지 진행된다.이번 대회는 우리나라에서 최초로 열리는 대회이며, 한국물리학회가 주최하고 아시아 물리 올림피아드(APhO) 2026 조직위원회가 주관하며, 부산시와 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단 등이 후원․협력한다.이번 대회에는 아시아 27개국에서 학생과 인솔단 등 수백 명이 참가했다.참가 학생들은 고난도 이론·실험 시험을 통해 물리학적 사고력과 문제 해결 능력을 종합적으로 평가받게 된다.참가자 간 교류 프로그램을 통해 연구 경험과 학습 방법을 공유하고 글로벌 네트워크를 형성하는 시간도 마련된다.대회 기간 참가자들은 부산 주요 관광지와 과학 시설 등을 둘러보는 다양한 프로그램에도 참여하게 된다.