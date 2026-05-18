HJ중공업 1분기 영업이익 246억원…전년보다 347% 증가

세줄 요약 HJ중공업은 올해 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 순이익 255억원을 기록했다. 조선 부문에서 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선 건조 물량이 반영되며 영업이익이 347% 늘었고, 건설 부문도 원가율 관리로 흑자를 유지했다. 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원 기록

조선 부문 고부가가치선 매출 반영, 이익 급증

건설 부문 원가 관리로 흑자 기조 유지

이미지 확대 HJ중공업이 건조한 7900TEU급 컨테이너선. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HJ중공업이 건조한 7900TEU급 컨테이너선. HJ중공업 제공

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HJ중공업은 올해 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 당기순이익 255억원을 기록했다고 15일 공시했다.매출은 지난해 1분기 4100억원보다 32% 늘었다. 영업이익은 55억원에서 191억원 늘어 347% 증가했다. 당기순이익은 56억원에서 255억원으로 올라 355% 증가한 것으로 집계됐다.양대 사업 부문 중 하나인 조선 부문에서 친환경 컨테이너선을 포함한 고부가가치선 건조 물량이 매출에 반영되며 실적 개선을 이룬 것으로 풀이된다. 조선 부문 매출은 지난해 같은 기간 1581억원이었는데, 올해는 2686억원으로 70% 증가했다.조선 부문 매출은 2022년 전체 매출에서 차지하는 비중이 18%까지 떨어졌으나, 지난해에는 절반 수준으로 회복했다.건설 부문 매출은 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가했다. 국내외 건설경기 둔화와 원자재가 및 인건비 상승 등으로 인한 공사 원가 부담을 극복하고 원가율 관리에 주력해 흑자 기조를 유지했다.HJ중공업 관계자는 “친환경·고부각치 선박을 중심으로 한 고수익 프로젝트 매출 비중이 확대되면서 전년 같은 기간 대비 영업이익이 대폭 늘었다. 양대 사업 부문에서 3년 치 이상의 안정적인 수주잔량을 확보한 만큼 지속적인 체질 개선과 원가구조 혁신을 통해 안정적인 성장세를 이어 가겠다”라고 밝혔다.