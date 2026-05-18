BTS 투어 연계 ‘부산 전역’ 축제화 프로젝트 추진

세줄 요약 부산시가 BTS 월드투어 공연을 계기로 부산 전역을 하나의 복합 문화·관광 공간으로 만드는 ‘도시 전역 축제화 프로젝트’를 추진한다. 공항과 부산역 환영 행사, 드론쇼, 테마 관광코스, 야간 마켓, 웰컴키트로 체류형 관광을 유도한다. 공연 연계 도시 전역 축제화 프로젝트 추진

공항·부산역 환영 행사와 체험 프로그램 배치

드론쇼·야간마켓·웰컴키트로 체류형 관광 유도

이미지 확대 웰컴 포토존 부산시는 6월 12, 13일 ‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연을 앞두고, 도시 전역 축제화 프로젝트를 추진한다고 18일 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 웰컴 포토존 부산시는 6월 12, 13일 ‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연을 앞두고, 도시 전역 축제화 프로젝트를 추진한다고 18일 밝혔다.

이미지 확대 웰컴키트 부산시는 6월 12, 13일 ‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연을 앞두고, 도시 전역 축제화 프로젝트를 추진한다고 18일 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 웰컴키트 부산시는 6월 12, 13일 ‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연을 앞두고, 도시 전역 축제화 프로젝트를 추진한다고 18일 밝혔다.

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‘방탄소년단(BTS) 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연이 6월 12, 13일 예정된 가운데 부산시가 도시 전체를 하나의 복합 문화·관광 공간으로 확장하는 ‘도시 전역 축제화 프로젝트’를 추진한다고 18일 밝혔다.시는 부산 도착하는 순간부터 공연 종료 후까지 도시 매력을 체험할 수 있도록 ‘환대, 체험, 미식, 각인’ 등 4단계 전략을 실행한다.먼저 도시 첫인상부터 특별함을 체감할 수 있도록 주요 관문과 도심 거점에 환영 프로그램을 집중 배치한다.김해공항에는 환영 포토존을 구성해 6월 8일부터 14일까지 외국인 대상 환대 주간 행사를 개최한다. 부산역 유라시아 플랫폼에는 6월 5일부터 21일까지 웰컴센터를 운영해 부산 관광 안내, 짐보관 서비스, K-POP 체험 프로그램 등 다양한 이벤트 공간을 조성한다.도시 주요 지점 미디어 시설과 옥외 전광판에 환영 메시지를 집중 노출하고 광안대교, 누리마루, 용두산공원 부산타워 등에 경관조명을 운영한다.부산 곳곳을 직접 즐기고 참여할 수 있는 몰입형 프로그램을 확대 운영한다. 6월 12일과 13일 광안리 해수욕장에서 1천 대 드론과 광안대교 경관조명이 어우러진 ‘드론라이팅쇼’를 펼쳐 환영 메시지를 전달한다.6월 11일부터 13일까지 송상현 광장에서는 방탄소년단 아리랑 앨범의 레드 컬러 색상 조명을 활용한 ‘더 레드 모먼트 부산’을 조성한다. 6월 5일부터 21일까지는 별도 시티투어버스 테마 노선을 신설해 BTS THE CITY 랩핑 차량으로 매일 주·야간 투어 각 1회 운영한다.로컬(북·서부산), 낭만(도심), 힐링(금정권), 예술(해운대권) 등 팬들의 취향을 반영한 4대 테마별 관광코스를 구성해 체류형 관광을 유도한다.공연 특수를 지역 상권 활성화로 연결하기 위해 부산만의 맛과 야간관광 콘텐츠를 결합한 프로그램을 선보인다. 6월 4일부터 21일까지 부산항 제1부두에서 진행하는 ‘포트 빌리지 부산 2026’에 미식 라운지와 라이프스타일 마켓, 체험 공간을 조성해 역동적인 항구 분위기를 연출한다.6월 10일부터 14일까지 화명생태공원 연꽃단지 일원에서 열리는 ‘별바다 부산 나이트 마켓’에서는 전통주 팝업 스토어와 테마형 나이트 마켓을 체험할 수 있다.다시 찾고 싶은 도시로 기억되도록 하는 데에도 중점을 둔다. 부산아시아드주경기장 주변에는 부산관광홍보관을 운영해 주요 관광자원과 로컬 콘텐츠를 소개하고 참여형 프로그램을 통해 관광객의 이동 동선을 도시 전역으로 확장할 예정이다.부산역 유라시아 플랫폼 웰컴센터, 공공숙박시설(구덕·금련산청소년수련원, 내원정사 템플스테이), 부산관광홍보관을 방문하는 관광객 대상으로 수량 한정 ‘웰컴키트’를 배포한다.웰컴키트에는 부산관광 기념품과 함께 비짓부산패스(주요 관광시설과 교통을 결합한 외국인 전용 관광 패스) 빅3 20% 할인권, 각종 관광 바우처 등이 포함돼 관광객이 부산의 명소를 보다 알뜰하고 폭넓게 체험할 수 있도록 돕는다.김경덕 부산시장 권한대행은 “부산을 ‘다시 찾고 싶은 세계적인 관광 도시’로 깊이 각인할 수 있도록 최고 수준의 관광 환경 조성과 편의 제공에 최선을 다하겠다”라고 전했다.