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한강 바라보며 달린 2026 서울신문 하프마라톤

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-05-16 11:02
수정 2026-05-16 11:02
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16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자
16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자


16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다.

이지훈 기자
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