지난해 온열질환 32.4% 증가…부산시, 응급실 감사체계 가동

세줄 요약 부산시는 여름철 폭염으로 온열질환이 늘어날 것에 대비해 15일부터 응급실 감시체계를 운영한다. 35개 의료기관이 참여해 환자 발생을 다음 날 보고하고, 시는 이를 바탕으로 현황을 신속히 공유해 시민의 예방 행동을 유도한다. 폭염 대응 응급실 감시체계 가동

35개 의료기관 참여, 일일 보고 체계

부산 온열질환자 32.4% 증가

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 여름철 폭염에 따른 온열질환 발생 현황을 살피고, 신속하게 정보를 공유하기 위해 15일부터 온열질환 응급실 감시체계를 운영한다고 밝혔다.온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환이다. 뜨거운 환경에 장시간 노출될 경우 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식저하 등 증상이 나타난다. 방치하면 생명이 위태로울 수도 있어 예방수칙을 숙지하는 게 중요하다.응급실 감시체계는 참여 의료기관 응급실에 내원한 환자가 온열질환으로 진단받으면 질병보건통합관리시스템에 등록해 관리하는 것을 말한다. 이를 통해 온열질환 발생 현황을 감시하고, 정보를 신속하게 공유해 시민의 예방 활동을 유도한다.올해 온열질환 응급실 감시체계에는 35개 응급실 운영 의료기관이 참여한다. 이들 기관은 당일 24시까지 응급실을 내원한 온열질환자 현황을 다음 날 오전 10시까지 시스템으로 일일 보고한다.시는 응급실 감시체계를 차질 없이 운영하기 위해 지난 8일부터 14일까지 시범 운영을 실시했다. 응급실 감시체계 운영 기간에 수집한 일일 통계는 다음 날 오후 4시부터 질병관리청 홈페이지(www.kdca.go.kr)에서 확인할 수 있다.지난해 온열질환자는 전국에서 4460명 발생해 이 중 29명이 사망했다. 2024년에는 환자 3704명 발생해 34명이 사망했다. 환자는 20.4% 증가하고, 사망자는 14.7% 감소한 것이다.부산에서 발생한 온열질환자는 2024년 129명(사망 1명)이었으며, 지난해에는 이보다 32.4% 늘어난 171명(사망 1명)의 온열질환자가 발생했다.부산시 관계자는 “올해 여름철 평균기온이 평년보다 높을 것으로 예상되는 만큼 온열질환 발생 현황을 매일 감시하고 관련 정보를 신속히 공유하겠다. 시민께서는 기상청 폭염특보를 수시로 확인하고, 어린이와 노약자, 만성질환자, 야외작업자 등은 건강관리에 주의를 기울여주시길 바란다”라고 말했다.