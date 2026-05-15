골프팬 6만명 몰려온다…부산시, 리브 골프 코리아 최종 점검

세줄 요약 부산시가 오는 28일 기장군 아시아드 CC에서 열리는 리브 골프 코리아 2026을 앞두고 합동 점검회의를 진행했다. 세계 정상급 선수 57명이 출전하고 약 6만 명의 관람객이 예상되는 만큼, 교통·주차·수송·의료·인파 관리와 안전요원 배치 등 운영 전반을 촘촘히 살폈다. 리브 골프 코리아 2026 개최 준비 점검

세계 정상급 선수 57명, 관람객 6만명 예상

교통·안전·의료 등 분야별 지원체계 구축

이미지 확대 지난해 인천에서 열린 리브 골프 코리아 대회에서 브라이슨 디섐보 선수가 티샷하는 모습을 갤러리들이 지켜보고 있다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 인천에서 열린 리브 골프 코리아 대회에서 브라이슨 디섐보 선수가 티샷하는 모습을 갤러리들이 지켜보고 있다. 부산시 제공

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부산시는 ‘리브 골프 코리아 2026’의 성공적인 개최를 위해 15일 관계기관 합동 점검회의를 개최했다고 밝혔다.리브 골프는 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)가 후원하는 골프 리그로, 세계 정상급 선수들이 대거 출전한다. 오는 28일부터 기장군 아시아드 CC에서 열리는 이번 대회에도 최정상급 선수 57명이 참가해 약 6만 명의 갤러리가 운집할 것으로 예상된다.이에 따라 시는 시민 불편을 최소화하고, 안전한 대회 환경을 조성하기 위해 준비 상황을 분야별로 자세하게 점검하고, 기관·분야별 상시 지원 체계를 구축하기 위해 점검회의를 개최했다.리브 골프 측은 안전요원 488명, 경호요원 322명 등 하루 기준 최대 1062명의 운영 인력을 투입해 대회를 원활하게 운영할 계획이다. 리브 골프 시행사인 IMG 미디어 코리아는 대회 운영본부 구성, 선수단 지원, 교통·주차·수송 지원, 인파와 동선 관리, 의료 지원 등 분야별 세부 운영계획을 마련한다.시는 구·군과 경찰, 소방, 아시아드 CC 등과 함께 대회 지원본부를 구성해 교통과 주차 등 분야에서 관람객 불편을 최소화하고 대회 모든 분야를 아우르는 선제적 대응 체계를 마련함으로써 안전하고 쾌적한 경기장, 관람 환경을 조성한다.시는 이번 대회를 국제 스포츠 이벤트를 넘어 부산의 글로벌 도시 브랜드를 세계에 알리는 계기로 만들 계획이다. 대회 기간 중 해양·관광·미식·문화 콘텐츠와 연계한 도시 홍보를 통해 국내외 방문객들에게 부산의 매력을 선보이고, 지역 경제와 관광 활성화 효과를 동시에 끌어올릴 예정이다.부산시 관계자는 “리브 골프 코리아 2026은 세계인의 이목이 집중되는 글로벌 스포츠 이벤트다. 빈틈없는 행정 지원과 관계 기관과의 협업을 통해 선수와 갤러리 모두가 만족하는 대회가 되도록 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.