‘TV 토론 배제 반발’ 단식 정이한, 7일 만에 병원 이송…여야 후보 “합리적 방안 모색”

세줄 요약 부산시장 선거 TV 토론에서 배제된 데 반발해 단식 농성을 이어온 정이한 개혁신당 후보가 건강 악화로 병원에 이송됐다. 정 후보는 7일 만에 단식을 중단했고, 여야 후보들은 별도 토론 등 합리적 방안을 찾겠다고 했다. TV 토론 배제 반발 단식 농성, 건강 악화로 병원 이송

의료진, 장기 영양 중단 따른 전신 쇠약과 쇼크 위험 지적

여야 후보, 별도 토론 등 합리적 방안 모색 뜻 표명

이미지 확대 방송 TV 토론에 배제된 데 반발해 단식 농성을 이어가고 있는 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 14일 부산시선거관리위원회에서 6·3 지방선거 부산시장 후보자 등록을 하고 있다. 정 후보는 후보 등록 후 건강이 악화해 이날 오후부터 병원에 입원 중이다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 방송 TV 토론에 배제된 데 반발해 단식 농성을 이어가고 있는 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 14일 부산시선거관리위원회에서 6·3 지방선거 부산시장 후보자 등록을 하고 있다. 정 후보는 후보 등록 후 건강이 악화해 이날 오후부터 병원에 입원 중이다. 연합뉴스

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부산시장 선거를 앞두고 방송사 주관 TV 토론에서 배제된 데 항의하며 단식 농성을 이어온 정이한 개혁신당 후보가 건강이 악화해 14일 병원으로 이송됐다. 전재수 더불어민주당 후보, 박형준 국민의힘 후보는 합리적 방향을 모색하자는 취지의 입장을 밝혔다.정 후보 선거캠프에 따르면 연제구 부산시청 앞에서 단식 농성하던 정 후보는 이날 오후 2시 15분쯤 부산진구 온종합병원으로 이송됐다.정 후보는 이날 오전 부산시선거관리위원회를 방문해 후보 등록을 마친 뒤 급격하게 건강 상태가 나빠졌다. 농성 현장에 투입된 의료진은 “장기간 영양 공급 중단으로 전신 쇠약이 극에 달해 쇼크 위험이 크다”면서 병원 이송을 권고했다. 이에 정 후보는 병원에 입원하고 단식 농성을 7일 만에 중단했다.정 후보는 지지율 저조를 이유로 방송 TV 토론에서 배제된 데 반발하며 지난 8일부터 단식 농성을 이어왔다. 정 후보는 지난 13일 부산지법에 TV 토론 방송금지 가처분을 신청하고 헌법소원도 제기했다.정 후보의 건강 악화 소식이 전해지자 박 후보는 유세 일정을 취소하고 농성장을 찾아 “공식적인 TV 토론 장이 마련되지 않더라도, 우리 둘이 별도의 토론을 할 수 있는 자리를 마련할 테니 단식을 중단해달라”고 말했다.전 후보도 정 후보가 입원한 병원을 찾아 쾌유를 바란다는 뜻을 전하면서 토론회와 관련해 주최 측과 협의하면서 합리적인 방안을 모색하겠다고 밝혔다. 전 후보는 페이스북에 ‘언론사마다 정해진 토론회 형식이 있겠지만, 다양한 목소리가 담기는 것이야 말로 선거의 본래 의미일 것’이라며 ‘정 후보가 하루빨리 쾌차해 부산을 위한 치열한 고민을 함께 나눌 수 있기를 바란다’라고 썼다.정 후보는 “시민들께 걱정을 끼쳐드리는 방식이 아니라, 준비한 공약과 비전으로 당당히 평가받는 정공법을 택하겠다”고 밝혔다.