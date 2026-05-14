양양 온천축제 16일 개최…“17년만에 재개”

세줄 요약 양양군이 오색약수온천축제를 16일 오색약수터 일대에서 연다. 2010년 이후 중단됐던 행사가 17년 만에 다시 열리며, 특산물 구매 시 온천 체험권을 주고 산채비빔밥과 사물놀이, 하모니카 공연도 함께 선보인다. 17년 만에 부활한 오색약수온천축제 개최

특산물 구매 시 온천 체험권 제공

산채비빔밥·주민 공연 등 다채 구성

이미지 확대 강원 양양 오색약수온천축제 포스터. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양 오색약수온천축제 포스터. 양양군 제공

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강원 양양 오색온천을 주제로 한 축제가 17년 만에 부활한다.양양군은 오색약수온천축제가 16일 오색약수터 일대에서 열린다고 14일 밝혔다. 이번 축제는 오색2리마을회, 오색상가번영회가 주관하고, 양양군과 국립공원공단 설악산국립공원, 오색그린야드호텔 등이 후원한다.축제의 메인 프로그램은 온천 체험이다. 축제장에서 특산물을 2만원 이상 구매하면 온천 체험권 1장을 받을 수 있다. 설악산 자락에서 용출되는 오색온천수는 구리와 아연 등 미네랄 성분이 풍부해 피부 미용에 좋고, 피로 해소와 혈액순환 개선, 신경통 완화에 도움을 준다. 오색온천 인근에서 나오는 오색약수는 철분 함량이 높아 위장병, 빈혈, 신경쇠약에 효험이 있다. 사이다처럼 톡 쏘는 맛도 특징이다. 1500년쯤 오색석사의 승려가 발견했고, 2011년 천연기념물로 지정됐다.축제에서는 마을 주민들이 해발 1000m가 넘는 깊은 산속에서 채취한 산채로 만든 비빔밥도 맛볼 수 있다. 양양문화원 동아리 회원들이 평소 갈고닦은 실력을 뽐내는 사물놀이, 하모니카, 색소폰 공연도 펼쳐진다.축제는 2회째인 2010년까지 열린 뒤 중단됐다가 올해 오색2리마을회가 군의 아름다운 마을 만들기 사업에 선정돼 17년 만에 재개됐다. 장형춘 오색2리 이장은 “오랜 공백을 깨고 다시 열리는 만큼 주민과 상인들이 한마음으로 축제를 준비했다”며 “따뜻한 온천과 맑은 공기, 건강한 먹거리가 어우러진 축제를 찾아 오색의 매력을 만끽하길 바란다”고 말했다.