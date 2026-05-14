김석준 부산교육감 후보 ‘가짜 페이스북’ 등장…“선거 방해 사이버 테러”

세줄 요약 부산교육감 선거에 출마한 김석준 후보를 사칭한 페이스북 계정이 발견됐다. 캠프는 선관위와 메타에 신고했고, 공식 입장 왜곡과 지지자 혼란을 우려하며 선거 방해용 사이버 테러로 규정해 대응에 나섰다. 김석준 후보 사칭 페이스북 계정 등장

캠프, 선관위·메타 신고 및 삭제 요구

유튜브 채널 삭제까지 겹쳐 수사 의뢰

이미지 확대 김석준 부산시교육감 후보를 사칭하는 가짜 페이스북 캡처. 김석준 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김석준 부산시교육감 후보를 사칭하는 가짜 페이스북 캡처. 김석준 후보 캠프 제공

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부산시교육감 선거에 출마한 김석준 후보를 사칭하는 페이스북 계정이 등장했다. 후보 측은 선거 자유를 방해하는 ‘사이버 테러’로 규정하고 대응에 나섰다.김 후보 선거캠프는 후보를 사칭하는 페이스북 계정을 발견하고 선거관리위원회에 신고했다고 14일 밝혔다. 캠프는 지난 13일 제보를 받고 이 계정을 확인했다.공식 페이스북 계정은 와이셔츠에 넥타이 차림을 한 김 후보 사진을 프로필로 사용했지만 사칭 계정은 선거 운동복을 입은 김 후보 사진을 프로필에 올렸다.지난 10일 생성된 것으로 보이는 이 계정에는 김 후보의 사진 2장이 게시돼 있다. 후보 측은 이 계정이 후보의 공식 입장을 왜곡하거나 지지자들을 혼란에 빠뜨릴 것으로 우려한다.캠프는 페이스북 운영사인 메타(Meta)에 공인 사칭 허위 프로필 사용으로 이 계정을 신고했지만, 메타는 커뮤니티 계정 위반이 아닌 것으로 확인됐다는 답을 보내고 계정을 삭제하지 않았다.앞서 김 후보는 공식 유튜브 채널인 ‘김석준TV’ 채널이 악의적 신고 누적 탓에 ‘명의 도용’이라는 사유로 삭제됐다가 14시간이 지나 복구되는 일을 겪었다.김 후보 캠프는 이번 페이스북 가짜 계정 생성과 유튜브 채널 삭제 모두 공정한 선거를 훼손하려는 불법적 시도로 보고 있다. 캠프는 유튜브 채널 삭제 사건을 공직선거법상 선거의 자유 방해 혐의로 부산경찰청에 수사를 의뢰한 상태다.김 후보는 “교육감 선거는 과정 자체가 아이들에게 보여주는 가장 살아있는 교육이어야 한다. 유권자와 소통하는 창구인 SNS를 악용해 민주주의를 훼손하는 행위가 도를 넘어 자칫 선거의 본질을 흐릴까 우려된다”라고 밝혔다.