미식 축제 ‘택슐랭’ 22~24일 부산 원도심서 열려

세줄 요약 부산 대표 미식 축제 택슐랭이 22일부터 24일까지 원도심과 남구 일원에서 열린다. 베테랑 택시 기사 추천 맛집을 담은 가이드북을 교보문고에 비치하고, 영문판과 QR 메뉴판도 함께 제공한다. 부산역 광장 오픈 세리머니와 신메뉴 공개, 탐험·러닝 프로그램도 진행한다. 부산 원도심 미식 축제 택슐랭 개최

택시 기사 추천 로컬 맛집 가이드북 비치

신메뉴 공개와 체험 프로그램 운영

이미지 확대 부산 대표 미식 축제 택슐랭 2024년 부산 대표 미식 축제인 택슐랭 현장. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 대표 미식 축제 택슐랭 2024년 부산 대표 미식 축제인 택슐랭 현장. 부산시 제공

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부산 대표 미식 축제인 제11회 부산 원도심 활성화 축제 ‘택슐랭’이 22일부터 24일까지 부산 원도심(중구, 서구, 동구, 영도구) 및 남구 일원에서 열린다.택슐랭은 베테랑 택시 기사들이 추천하는 ‘로컬 맛집’을 소개하는 미식 축제이다.부산시는 올해 시민과 관광객 누구나 교보문고에서 쉽게 접할 수 있도록 택슐랭 가이드북 이용 편의와 접근성을 높였다.로컬 맛집과 미식 정보를 담은 택슐랭 가이드북은 20일부터 교보문고 주요 지점(부산 본점, 센텀시티, 울산, 대구, 대전, 천안, 창원, 세종)에 비치된다. 외국인 관광객을 위한 영문판을 별도로 만들고 ‘부산 올랭’ 외국어 메뉴판과 지도 큐알(QR)코드를 함께 수록해 누구나 쉽게 맛집을 찾아갈 수 있게 했다.오픈 세리머니는 22일 오후 7시 부산역 광장에서 열리고, 백년 노포 신발원과 스타 셰프가 협업한 택슐랭 신메뉴를 첫 공개 한다. 2026 동백스타로 선정된 동구 차이나타운 노포 만두집 신발원과 해운대 한식 레스토랑 소공간 다이닝 박기섭 헤드 셰프의 협업으로 두 미식 전문가가 함께 개발한 신메뉴를 메인요리로 먼저 만나볼 수 있다.축제 기간 다양한 체험 프로그램도 진행된다. 택슐랭 가이드북을 따라 원도심을 걸으며 미션을 수행하는 원도심 탐험가 양성 과정, 원도심 코스를 달리고 식사까지 함께 즐기는 러닝크루 택슐랭 런 더 원도심 등이 운영된다.나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “가이드북과 프로그램, 관광 연계를 통해 부산 로컬 미식을 보다 넓고 깊게 경험할 수 있도록 준비했다”며 “부산만의 맛과 이야기를 새롭게 만날 수 있도록 관심과 참여를 바란다”라고 전했다.