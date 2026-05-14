적나라한 신체 촬영에…“우리 몸으로 돈 벌 생각 말길” 치어리더 고충 토로

세줄 요약 야구장과 농구장 응원석에서 치어리더만 집중 촬영하는 대포카메라족이 늘었다. 일부는 유튜브와 SNS 조회수로 수익을 내며, 신체 특정 부위를 확대해 찍는 등 선을 넘는 사례도 나온다. 치어리더들은 경기 집중이 어렵고 불쾌하다고 호소하며, 구단 제재와 법적 기준 마련이 필요하다는 지적이 나온다. 치어리더만 노리는 대포카메라족 증가

유튜브 수익 목적의 과도한 직캠 촬영

불법 촬영 경계 모호, 제재 필요 지적

이미지 확대 치어리더 권희원씨가 무리한 사진 촬영에 고충을 토로했다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 치어리더 권희원씨가 무리한 사진 촬영에 고충을 토로했다. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 영상 캡처

이미지 확대 스포츠 경기장에서 치어리더를 촬영하는 직캠족들이 늘어나고 있다. SBS 뉴스 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스포츠 경기장에서 치어리더를 촬영하는 직캠족들이 늘어나고 있다. SBS 뉴스 보도화면 캡처

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스포츠 경기장에서 치어리더만 집중 촬영하는 ‘대포카메라’족(族)이 늘고 있다. 순수한 팬심을 넘어 유튜브 조회수 등 돈을 벌기 위해 사진을 찍는 이들도 늘어나면서 치어리더들의 고충이 커지고 있다.14일 SBS에 따르면 프로야구가 열리는 야구장 응원석 앞줄은 대형 렌즈를 장착한 카메라를 든 이른바 ‘직캠족’이 앉아 있는 경우가 많았다.이들이 촬영하는 대상은 그라운드가 아닌 응원 단상 위 치어리더다. 거대한 장비 탓에 일반 관중의 시야를 가리는 것은 물론, 경기는 관심 없이 치어리더만 촬영하는 모습은 가족 단위 관람객들의 눈살을 찌푸리게 하기도 한다.직캠족이 치어리더 촬영에 열을 올리는 이유는 바로 ‘돈’ 때문이다. 촬영한 직캠 영상을 유튜브나 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 올려 수익을 창출하는데, 매체에 따르면 일부 유튜브 채널은 한달 수익이 1000만원을 훌쩍 넘어간다.문제는 조회수를 높이기 위해 신체 특정 부위를 확대해 촬영하는 등 선을 넘는 촬영이 발생한다는 점이다.여자배구 GS칼텍스 서울 KIXX 응원단으로 데뷔해 두산 베어스 치어리더로도 활동했던 권희원씨는 지난해 무리한 사진 촬영에 대한 고충을 토로한 바 있다.권씨는 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 “대포 카메라로 가까이서 촬영하는 분들이 있다”며 “하체 쪽을 줌(zoom) 하는 게 보여서 경기에 집중하기 어렵다”고 밝혔다. 그러면서 “가끔 다른 곳을 찍는다는 느낌을 받을 때면 동작이 뚝딱이가 된다”며 심리적 불편함을 드러냈다.익명을 요구한 다른 치어리더들도 비슷한 경험담을 쏟아냈다. 한 치어리더는 SBS에 “응원 단상이 높아 아래에서 올려다보며 찍는 분들이 있다. (불쾌함을) 티 내지 못하고 표정 관리를 해야 하는 것도 불편하다”고 전했다.또 다른 치어리더 역시 “가슴골이 심하게 노출된다든지 엉덩이 라인 자체가 나오는 촬영물도 많다”며 “저희로 인해 돈 벌겠다는 생각은 안 하셨으면 좋겠다”고 지적했다.도 넘은 촬영은 범죄로 이어지기도 한다. 지난 5일 경기 고양시에서 열린 프로농구 챔피언결정전에서 한 30대 관람객이 휴대전화를 이용해 치어리더의 신체를 몰래 촬영했다가 경찰에 붙잡혔다.다만 직캠과 불법 촬영 사이의 명확한 기준이 모호해 단속에 어려움을 겪고 있어 스포츠 구단 차원의 제재와 명확한 법적 단속 기준 마련이 시급하다는 지적이 나온다.