초대 전남·광주 통합교육감 4파전 확정

강숙영·김대중·이정선·장관호 후보 등록 마쳐

첫 전남광주통합특별시교육감 선거에 도전하는 후보 4명이 동시에 후보 등록을 마쳤다.

사진은 왼쪽부터 강숙영 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장(성함 가나다순). 닫기 이미지 확대 보기 첫 전남광주통합특별시교육감 선거에 도전하는 후보 4명이 동시에 후보 등록을 마쳤다.

사진은 왼쪽부터 강숙영 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장(성함 가나다순).

세줄 요약 전남과 광주가 40년 만에 통합된 뒤 초대 교육감을 뽑는 선거가 4파전으로 압축됐다. 김대중·이정선 현직 교육감과 강숙영·장관호 후보가 등록을 마쳤고, 교육 혁신과 연속성, 기본학력 강화 등을 앞세워 본격 경쟁에 나섰다. 선거 기간에는 각종 의혹과 추가 단일화 여부도 변수로 떠올랐다. 전남·광주 통합교육감 선거, 4파전 확정

현직 2명 포함 후보 등록, 교육 비전 경쟁

의혹 공방·추가 단일화, 선거 변수 부상

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40년 만에 하나로 묶인 전남과 광주의 교육 수장을 뽑는 역사적 레이스가 막을 올렸다. 6·3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일, 초대 ‘전남·광주 통합특별시 교육감’ 자리를 놓고 압축된 4명의 후보가 일제히 출사표를 던지며 본격적인 승부에 돌입했다.이날 오전 강숙영 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장(성함 가나다순)은 광주시선관위를 찾아 후보 등록을 마쳤다.당초 11명에 달했던 예비후보군은 단일화 과정을 거치며 4명으로 전열이 정비됐다.현직 교육감들은 ‘연속성’과 ‘미래 비전’을 강조했다.김대중 전남교육감은 “40년 만에 이뤄진 역사적 통합으로 더 큰 기회와 다양한 꿈이 펼쳐질 것으로 기대된다”며 “아이들의 배움과 지역의 일자리를 잇는 대한민국 교육특별시를 만들겠다”고 말했다.이정선 광주교육감은 “수학·독서 등 기본 교육을 강화하고 학부모의 교육비 부담을 덜겠다”며 “전남광주 교육의 대도약을 통해 전남광주를 ‘아시아의 보스턴’으로 만들겠다”는 포부를 밝혔다.장관호 후보는 “단순한 인물 경쟁이 아닌 교육 미래를 결정하는 분기점”이라며 “정성홍 예비후보와의 단일화로 모인 시민의 뜻을 받들어 새로운 변화를 이끌겠다”고 강조했다.강숙영 후보는 “통합의 새 시대에는 인물도 새로워야 한다”며 “70년간 이어진 ‘6·3·3 학제’를 ‘5·4·3 학제’로 개편하는 등 교육 시스템 자체를 혁신하겠다”는 파격적인 공약을 내걸었다.본격적인 선거전에 돌입하면서 후보자들을 둘러싼 날 선 공방도 예고되고 있다.김대중 후보의 출장지 호텔 카지노 방문 및 해외 출장비 부풀리기 의혹, 이정선 후보의 감사관 동창 채용과 관련한 직권남용 재판 등이 선거 기간 내내 쟁점이 될 전망이다.여기에 더불어민주당 선거 조직과의 물밑 연대나 후보 간 추가 결합 여부도 승패를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.후보 등록은 15일까지 이어지며, 오는 21일부터 내달 2일까지 공식 선거운동이 펼쳐진다. 사전투표는 29~30일이며, 운명의 본투표는 6월 3일 실시된다.