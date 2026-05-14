노사발전재단, 15개 기업·단체와 상생파트너십 지원 협약

노사 자율 대화 위한 프로그램 지원

지사장 “상생하는 일터 만들겠다”

추가 공모 5월 중 진행 예정

이미지 확대 지난달 28일 노사발전재단 서울지사 회의실에서 조희형 지사장(왼쪽부터 5번째)이 ‘2026년 상생파트너십 종합지원사업’ 1차 협약체결식을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 노사발전재단 서울지사 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 28일 노사발전재단 서울지사 회의실에서 조희형 지사장(왼쪽부터 5번째)이 ‘2026년 상생파트너십 종합지원사업’ 1차 협약체결식을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 노사발전재단 서울지사 제공

세줄 요약 노사발전재단 서울지사가 서울과 강원 지역 15개 기업·단체와 2026년 상생파트너십 종합지원사업 1차 협약을 맺었다. 재단은 자율적 노사대화를 바탕으로 원하청 상생, 안전보건, 사회적 대화, 노동시간 단축 등 현안 해결을 위한 전문가 코칭과 운영비를 지원했다. 서울·강원 15개 기업·단체와 협약 체결

상생파트너십으로 맞춤형 노사대화 지원

개별 4000만원·단체 8000만원 재정 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

노사발전재단 서울지사가 협력적 노사관계를 구축하기 위해 서울과 강원 지역 15개 기업·단체와 협약을 맺었다. 이번 협약을 통해 노사는 자율적으로 대화의 창을 열어갈 예정이다.노사발전재단 서울지사는 지난달 ‘2026년 상생파트너십 종합지원사업’ 1차 협약체결식을 체결했다고 14일 밝혔다. 1차 협약에는 한국발전기술 등 서울 소재 10개 기업·단체와 국순당 등 강원에 있는 5개 사가 참여했다.이번 협약은 노사 양측의 자율적인 대화를 기반으로 기업·업종·지역별 특성에 맞는 맞춤형 프로그램을 지원하기 위해 마련됐다. 재단 서울지사는 상생파트너십 종합지원사업을 통해 노사가 일터 현안을 주도적으로 해결할 수 있도록 전문가 코칭, 프로그램 운영 비용을 패키지로 지원한다.재정 지원에 선정된 사업장은 프로그램 수행 비용을 개별 최대 4000만원, 단체 최대 8000만원까지 지원받는다. 재정 지원을 신청하려면 원하청 상생, 안전보건·사회적 대화, 실 노동시간 단축 등 프로그램 중 한 가지를 반드시 포함해야 한다.조희형 노사발전재단 서울지사장은 “상생파트너십을 주축으로 재단의 고용·노동 공공서비스를 기업이 맞춤형 패키지로 활용할 수 있도록 현장 소통을 강화할 것”이라며 “지역 내 노사가 체감할 수 있는 밀착 서비스를 제공하여 상생하는 일터를 함께 만들겠다”고 말했다.노사발전재단은 상생파트너십 종합지원사업 추가 공모를 5월 중 진행할 예정이며 참여를 희망하는 사업장과 단체는 재단 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.