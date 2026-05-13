[포토] 생명나눔상 수상한 최다헌혈견 ‘복희’

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[포토] 생명나눔상 수상한 최다헌혈견 ‘복희’

입력 2026-05-13 14:34
수정 2026-05-13 14:34
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13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 최다헌혈견 ‘복희’가 견주와 생명나눔상을 수상하고 있다.

연합뉴스

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