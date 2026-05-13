사회 [포토] 생명나눔상 수상한 최다헌혈견 ‘복희’ 입력 2026-05-13 14:34 수정 2026-05-13 14:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/05/13/20260513800001 URL 복사 댓글 0 13일 서울 광진구 건국대학교에서 ‘KU아임도그너’ 헌혈센터 개소 5년을 맞아 열린 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 최다헌혈견 ‘복희’가 견주와 생명나눔상을 수상하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 행사가 열린 장소는 어디인가요? 건국대학교 연세대학교