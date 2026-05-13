AI 특화 시범도시를 잡아라...충청·강원 지자체들 각축전

세줄 요약 충청과 강원권 지자체들이 AI 특화 시범도시 사업을 따내기 위해 총력전에 나선다. 국토부는 22일까지 신청을 받은 뒤 다음 달 충청권 1곳, 강원권 1곳을 선정한다. 선정 도시에는 올해 국비 10억원이 우선 지원된다. 충청·강원권, AI 특화 시범도시 유치 경쟁

국토부, 다음 달 2곳 선정·국비 10억원 지원

청주·천안아산·춘천·원주·강릉 각축전

이미지 확대 AI 특화도시 개념도. 청주시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 AI 특화도시 개념도. 청주시 제공.

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충청과 강원권 지방자치단체들이 ‘AI(인공지능) 특화 시범도시 사업’을 따내기 위해 총력전을 펼치고 있다.13일 충북도 등에 따르면 국토교통부가 공모를 통해 AI 특화 시범도시를 선정한다.이 사업은 교통안전 등 도시 분야별 AI 기술을 실제 공간에서 실증하기 위해 AI 인프라, 도시 데이터, 규제특례 등을 갖춘 시범도시를 조성하는 국가 프로젝트다.국토부는 오는 22일까지 신청서를 접수한 뒤 평가를 거쳐 다음 달에 충청권 1곳과 강원권 1곳 등 총 2곳을 선정한다는 계획이다. 선정된 도시에는 올해 우선 사업 기본 구상비로 국비 10억원이 지원된다. 총 사업 기간은 2030년까지다. 조성 사업이 본격화되면 국비와 지방비가 투입될 예정이다.청주시는 충북도, SK텔레콤, 충북과학기술혁신원과 컨소시엄을 구성해 공모 제안서 작성, 사업 대상지 구상 등을 협력하기로 했다.충남에선 천안시와 아산시가 지난 3월 AI 특화 시범도시 공동 추진 업무협약을 체결하고 공동 유치에 나섰다.강원 지역에선 춘천과 원주, 강릉 등이 3파전을 벌인다.춘천시는 국내 AI 전문 기업인 NC AI와 손을 잡았다. NC AI는 엔씨소프트 내 독립 AI 조직으로 도시 단위 실증에 필요한 핵심 기술을 보유하고 있다.원주시는 현대자동차, 서울로보틱스, 원주미래산업진흥원 등과 한 팀을 이뤘다. 강릉시는 자율주행 셔틀과 교통 빅데이터 구축, 스마트 버스 정류장 등 다양한 스마트 실증 사업 경험을 앞세워 도전장을 냈다.청주시 관계자는 “정부가 균형 발전 차원에서 국가 AI 프로젝트에서 제외된 충청과 강원을 대상으로 공모를 진행하는 것”이라며 “사업이 완료되면 AI가 CCTV 사고 장면을 판단해 해당 경찰서로 정보를 제공하고, 응급차 이동 시 AI가 신속한 이동을 위해 신호 체계를 조정하는 등 각종 AI 서비스가 마련될 것”이라고 밝혔다.