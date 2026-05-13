여수경찰서, 수억대 보이스피싱 피해 예방 은행원 감사장 수여

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여수경찰서, 수억대 보이스피싱 피해 예방 은행원 감사장 수여

최종필 기자
최종필 기자
입력 2026-05-13 15:55
수정 2026-05-13 15:55
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광주은행 여수지점, MG새여수새마을금고 본점 직원

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여수경찰서가 수억대 보이스피싱 피해를 예방한 MG새여수새마을금고 직원에게 포상금과 감사장을 수여했다.
여수경찰서가 수억대 보이스피싱 피해를 예방한 MG새여수새마을금고 직원에게 포상금과 감사장을 수여했다.


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여수경찰서가 수억대 보이스피싱 피해를 예방한 광주은행 직원에게 포상금과 감사장을 수여했다.
여수경찰서가 수억대 보이스피싱 피해를 예방한 광주은행 직원에게 포상금과 감사장을 수여했다.


여수경찰서가 13일 수억 대 보이스피싱 피해를 예방한 은행 직원들에게 포상금과 감사장을 수여했다. 광주은행 여수지점과 MG새여수새마을금고 본점 직원들이다.

이들은 지난달 15일과 21일 고객이 거액의 현금 인출 및 환전을 요청하자 세심하게 상황을 살폈다. 현금 사용처에 대한 질문을 회피하는 점 등을 수상히 여긴 직원은 보이스피싱 가능성을 의심, 즉시 112에 신고하고 고객 상담을 지연시키는 방식으로 1억 8000만원 상당의 피해를 예방했다.

여수에서는 지난 2월에도 관내 금융기관의 112 신고를 통해 보이스피싱을 예방하는 등 은행 직원들의 기지로 피해를 막기도 했다.

장원석 여수경찰서장은 “보이스피싱 범죄가 지능화·다변화됨에 따라 피해 예방을 위해서는 금융기관의 역할이 매우 중요하다”며 “앞으로도 금융기관과 지속적 협업을 통해 ‘피싱 사기로부터 안전한 여수’ 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
여수 최종필 기자
세줄 요약
  • 은행원 기지로 보이스피싱 피해 예방
  • 거액 인출·환전 요청 수상히 여김
  • 112 신고와 상담 지연으로 피해 차단
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