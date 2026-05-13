코레일, 상임이사 전원 교체…임기 무시·직대 체제 ‘논란’

김태승 사장 취임 후 두 달 여 만에 전격 단행

직무대리 임명에 ‘부실·준비 안 된’ 인사 지적

이미지 확대 코레일 사옥. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 코레일 사옥. 서울신문 DB

세줄 요약 코레일이 상임이사 4명을 임기 중 전원 교체해 논란이 일고 있다. 사장 취임 두 달 만의 인사로, 임기가 남은 이사까지 사퇴시킨 점이 구태의연하다는 비판이 나왔다. 갑작스러운 교체로 직무대리 체제도 속출했다. 상임이사 4명 전원 교체, 임기 중 인사 논란

사장 취임 두 달 만의 전격 교체, 직대 체제 확산

조직 안정성 훼손과 내부 승진 기피 분위기 지적

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코레일(한국철도공사)이 4명의 상임이사를 전원 교체한 것으로 확인돼 논란이 일고 있다. 지난 3월 김태승 사장 취임 후 두 달여 만에 전격적으로 이뤄졌다. 전 정권에서 임명됐다는 이유로 임기(2년)가 보장된 이사를 일방적으로 사퇴시킨 것은 ‘구태의연하다’는 지적이다.13일 철도산업계에 따르면 코레일은 지난 11일 상임이사인 안전기술총괄본부장·기획조정본부장·여객사업본부장·전기본부장을 면직 처분했다. 코레일의 상임이사는 사장과 감사, 부사장을 포함해 7명으로 부사장과 본부장은 사장이 인사권을 갖는다. 코레일은 지난달 초 4명의 본부장에 대해 사표 제출을 요구한 것으로 전해졌다. 당시 이들에게 사퇴를 통보한 것으로 확인됐다. 정권과 기관장이 바뀌었다고 공공기관에서 이사를 전원 교체한 것은 이례적이다.임기가 남은 이사까지 교체하면서 혼란을 자초했다는 평가다. 상임이사는 임기를 마치더라도 후임이 임명된 후 퇴임하는 것이 관례다. 안전기술총괄본부장은 지난해 말, 기획조정본부장은 5월로 임기가 끝났지만 전기본부장은 오는 10월, 여객사업본부장은 내년 1월까지다. 더욱이 지난 4일 퇴임을 준비하던 중 이사들은 어린이날 연휴 기간(4월 30일~5월 5일) 열차 운행 확대 등 비상 대책이 가동되자 “일주일 더 근무하라”는 통보를 받자 ‘자괴감’을 토로한 것으로 전해졌다.갑작스러운 인사에 ‘직무대리’가 속출했다. 광역철도본부장이 부사장 직무대리로, 철도연구원장 직무대리가 안전기술총괄본부장 직무대리로 임명되는 등 난맥상을 보이게 됐다.상임이사는 공공기관의 ‘꽃’으로 불리나 코레일은 ‘그림의 떡’으로 평가절하돼 내부에서는 승진을 피하는 분위기까지 감지된다. 명예퇴직금이 없고 매년 경영평가에서 하위권에 머물러 성과급을 받지 못해 급여가 처장보다 낮은 수준으로 알려졌다. 더욱이 퇴직 후에는 취업 제한까지 받는다.코레일 관계자는 “철도 사고와 차량 공급 문제 등에 대한 책임 차원의 경영진 교체로 이해할 수 있다”면서도 “사장과 감사가 외부에서 임명돼 조직 안정화가 필요한데 굳이 ‘직대 체제’를 만들면서까지 이사들을 교체할 상황인지에 대한 아쉬움이 있다”고 지적했다.