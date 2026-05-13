서울시립대, ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’ 성료

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지난달 29일 열린 ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’. 서울시립대 제공
서울시립대학교 차세대통신 혁신융합대학사업단은 지난달 29일 한국내쇼날인스트루먼트(한국NI), LIG D＆A와 공동으로 ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’을 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 워크숍은 서울시립대를 비롯해 국민대, 한국항공대, 전남대, 울산과학대 등 주요 대학과 방위산업계 관계자들이 참석한 가운데 차세대 통신 기술의 국방 시스템 적용 가능성을 논의하고 실질적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상
서울시의회 도시계획균형위원회 소속 이상욱 의원(국민의힘, 비례)은 지난 11일 서울시의회 의장 접견실에서 대한영양사협회 서울시영양사회로부터 감사패를 수여받았다. 이번 수상은 어린이·사회복지급식관리지원센터 영양사들의 직무 역량 강화와 실질적인 처우 개선을 위해 헌신해 온 이 의원의 의정 활동 공로가 높게 평가된 결과다. 이번 감사패 전달은 서울 지역 급식관리지원센터 영양사들의 과중한 업무 부담과 열악한 처우 문제를 의정활동을 통해 공론화하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 제도 개선 및 예산 지원을 이끌어낸 이 의원의 헌신적인 노력을 격려하기 위해 마련됐다. 수여식에는 서울시 영양사회 관계자와 의장 표창 수상자 등이 참석했다. 이 의원은 그동안 어린이·사회복지급식관리지원센터 현장의 애로사항을 수렴하며 제도적 보완책을 마련해 왔다. 특히 현장 영양사들의 업무 영역은 지속적으로 확대되지만, 고용 안정성과 처우 개선은 이에 미치지 못한다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위해 조례 제정, 정책 토론회 개최, 관련 예산 확보 등 다각적인 의정활동을 펼쳤다. 그는 토론회를 개최하여 센터 영양사들의 불안정한 고용 구조와 저임금 체계, 사회복지 급식 확대에 따른 인
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행사에서는 ▲5G 디지털트윈 및 전술통신 체계 ▲전자전 임무 분석 및 통합 테스트 전략 ▲AI 기반 반도체 설계 및 우주 보안 핵심기술 등 국방과 첨단 ICT 기술을 결합한 다양한 주제가 발표됐다. 아울러 서울시립대 등 5개 대학은 한국NI와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.
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