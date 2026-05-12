비강남권 가점·재개발사업 포함…서울, 도시·건축 디자인 혁신사업 개선

참여 확대 사업 절차도 7개월 단축

이미지 확대 2028년 서울 성동구 성수동 옛 이마트 부지에 세워질 게임 개발업체 크래프톤 신사옥.

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이미지 확대 서울 종로구 효제동에 들어설 관광숙박시설 ‘어반 플라타너스’ 예상도.

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서울시가 비강남권 대상지에 가점을 주고 재개발사업도 포함하는 ‘도시·건축 디자인 혁신사업’ 개선방안을 12일 발표했다.혁신사업은 민간이 창의적 디자인과 공공성 있는 공간을 제안하면 높이·용적률 완화 등 인센티브를 제공하는 사업이다.시는 이번 개선으로 비강남권 지역에 가점을 줘 사업자들의 참여를 유인한다. 혁신사업에 선정된 대상지 19곳 중 9곳(47.4%)이 강남·서초구라는 점을 고려했다. 규제철폐 177호를 적용해 비강남권 지역 중 토지가격이 상대적으로 낮은 지역에 가점을 주는 방식이다. 비강남권 지역 소규모 부지(5000㎡ 미만 대상지)에도 저층부 개방성 등에 제약이 있어 가점을 부여한다.시는 ‘도시정비형 재개발사업’도 혁신사업 적용 대상으로 포함한다. 도시정비형 재개발사업이 경관 개선 효과와 이미지 제고 효과가 높다는 점을 고려해 지난 3월 30일 조례를 개정했다.절차를 줄이는 ‘패스트트랙’도 가동한다. 기존 ‘디자인 혁신사업 대상지 선정’부터 ‘건축허가’까지 7단계 절차를 4단계로 통합해 소요 기간을 24개월에서 17개월로 7개월 단축한다. 규제철폐 177호를 적용해 ‘도시․건축디자인 혁신위원회’가 대상지 선정과 인센티브 결정을 한 번에 검토하고 기능이 중복되던 건축위원회 내 소위원회를 폐지했다.시의 혁신사업 도입 후 현재까지 선정된 대상지는 19곳이다. 1호 선정대상은 원형과 사각형이 조화를 이루는 독창적 외관의 성동구 성수동 옛 이마트 부지로 2028년 준공 후 게임 개발업체 크래프톤 신사옥으로 활용된다. 올 1월 추가 선정한 대상지인 전통 한옥 곡선을 재해석한 종로구 효제동 관광숙박시설 등도 있다.