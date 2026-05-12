비강남권 가점·재개발사업 포함…서울, 도시·건축 디자인 혁신사업 개선

참여 확대 사업 절차도 7개월 단축
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2028년 서울 성동구 성수동 옛 이마트 부지에 세워질 게임 개발업체 크래프톤 신사옥.
서울시 제공
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서울시가 비강남권 대상지에 가점을 주고 재개발사업도 포함하는 ‘도시·건축 디자인 혁신사업’ 개선방안을 12일 발표했다.
혁신사업은 민간이 창의적 디자인과 공공성 있는 공간을 제안하면 높이·용적률 완화 등 인센티브를 제공하는 사업이다.
시는 이번 개선으로 비강남권 지역에 가점을 줘 사업자들의 참여를 유인한다. 혁신사업에 선정된 대상지 19곳 중 9곳(47.4%)이 강남·서초구라는 점을 고려했다. 규제철폐 177호를 적용해 비강남권 지역 중 토지가격이 상대적으로 낮은 지역에 가점을 주는 방식이다. 비강남권 지역 소규모 부지(5000㎡ 미만 대상지)에도 저층부 개방성 등에 제약이 있어 가점을 부여한다.
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서울 종로구 효제동에 들어설 관광숙박시설 ‘어반 플라타너스’ 예상도.
서울시 제공
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시는 ‘도시정비형 재개발사업’도 혁신사업 적용 대상으로 포함한다. 도시정비형 재개발사업이 경관 개선 효과와 이미지 제고 효과가 높다는 점을 고려해 지난 3월 30일 조례를 개정했다.
절차를 줄이는 ‘패스트트랙’도 가동한다. 기존 ‘디자인 혁신사업 대상지 선정’부터 ‘건축허가’까지 7단계 절차를 4단계로 통합해 소요 기간을 24개월에서 17개월로 7개월 단축한다. 규제철폐 177호를 적용해 ‘도시․건축디자인 혁신위원회’가 대상지 선정과 인센티브 결정을 한 번에 검토하고 기능이 중복되던 건축위원회 내 소위원회를 폐지했다.
김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”
김용일 서울시의원(국민의힘·서대문구4)은 지난 6일 열린 ‘2026년 제2차 서울시 주택재개발사업 후보지 선정위원회’ 결과, 북가좌동 3-191번지 일대(77,001.2㎡)가 신속통합기획 재개발 후보지로 최종 선정됐다고 밝혔다. 이 두 지역은 노후 건축물과 반지하 주택이 밀집해 정비가 필요한 곳으로 주민들의 사업 추진 의지가 더해져 후보지 선정의 결실을 얻었으며 향후 정비사업을 통해 기반시설 확충 및 주거환경 개선의 효과가 클 것으로 기대된다. 선정된 이들 후보지에는 ‘서울시 신속통합기획 2.0’이 적용돼 통상 5년 이상 소요되던 정비구역 지정 기간이 2년으로 단축될 전망이다. 서대문구는 올해 하반기 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역에 착수해 사업 추진에 속도를 낸다는 계획이다. 이 구역은 후보지 선정과 허가구역 지정 절차를 동시에 추진해 투기 유입 가능성을 최소화하기 위해 2026년 5월 19일부터 2027년 8월 30일까지 토지거래허가구역으로 지정된다. 토지거래허가구역에서는 주거지역 6㎡, 상업·공업지역 15㎡를 초과하는 토지의 소유권·지상권 이전 또는 설정 계약을 체결할 경우 관할 구청장의 허가를 받아야 하며, 실거주·실경영 등 허가 목적에 맞게
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시의 혁신사업 도입 후 현재까지 선정된 대상지는 19곳이다. 1호 선정대상은 원형과 사각형이 조화를 이루는 독창적 외관의 성동구 성수동 옛 이마트 부지로 2028년 준공 후 게임 개발업체 크래프톤 신사옥으로 활용된다. 올 1월 추가 선정한 대상지인 전통 한옥 곡선을 재해석한 종로구 효제동 관광숙박시설 등도 있다.
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