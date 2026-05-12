서울교통공사, ‘이벤트 기반 CCTV 시스템’ 구축… 화재·연기 실시간 대응

세줄 요약 서울교통공사가 전동차 내 비상통화장치와 열·연기 감지기 신호를 관제센터에 실시간 연동하는 이벤트 기반 CCTV 자동 알림 시스템을 도입했다. 올해 말까지 1~8호선 전 차량에 구축하고 시운전 뒤 본격 운영할 예정이다. 관제센터는 현장 영상 확인 후 대피 안내와 운행 제어를 즉시 할 수 있다. 전동차 비상상황 영상, 관제센터 즉시 공유

열·연기 감지 시 CCTV 자동 팝업 전송

대피 안내·운행 제어 등 초동 대응 강화

이미지 확대 시스템 흐름 예시 이미지. 서울교통공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 시스템 흐름 예시 이미지. 서울교통공사 제공

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앞으로 서울 지하철 안에서 화재나 비상사태가 발생하면 관제센터가 즉시 현장 영상을 확인하고 대응에 나서게 된다. 기존에 기관사에게만 전달되던 영상 정보가 관제센터와 실시간으로 공유됨에 따라 사고 초동 대처 속도가 빨라질 전망이다.서울교통공사(이하 공사)는 전동차 내 긴급 상황을 관제센터에서 즉시 파악할 수 있는 ‘이벤트 기반 CCTV 자동 알림 표출 시스템’을 구축한다고 12일 밝혔다. 올해 말까지 서울 지하철 1~8호선 전 전동차에 시스템 구축을 완료하고, 시운전을 거쳐 본격적인 운영에 들어간다는 계획이다.이번에 도입되는 시스템은 비상통화장치가 작동하거나 열·연기 감지기 등 각종 센서가 신호를 보내면, 관제센터 모니터에 해당 열차의 CCTV 영상이 자동으로 팝업되는 방식이다. 사고가 발생한 객차는 물론 인접 객차의 영상까지 동시에 전송돼 관제사가 현장 상황을 입체적으로 판단할 수 있게 된다.시스템이 본격 가동되면 관제센터는 시민 대피 안내, 열차 운행 제어, 역사 지원 요청, 안전설비 가동 등 전반적인 지휘를 즉각 내릴 수 있다.김기병 서울교통공사 기술본부장은 “긴급 상황에서는 신속한 상황 인지가 무엇보다 중요하다”며 “이번 시스템 도입으로 현장과 관제 간 정보 공유가 더욱 원활해져 골든타임 확보에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.