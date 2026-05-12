북촌·서촌의 밤, 한옥에 취하는 밤

22~31일 서울시 ‘공공한옥 밤마실’
홍건익·배렴가옥 등 16곳 야간 개방
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서울시가 22~31일 종로구 북촌, 서촌 일대에서 ‘공공한옥 밤마실’(포스터) 행사를 연다고 11일 밝혔다.
밤마실 행사에는 북촌문화센터, 홍건익 가옥, 배렴가옥, 북촌라운지 등 16개 공공한옥이 참여한다. 전시와 공연, 체험 프로그램을 위해 야간 개방이 이뤄진다. 올해로 세 번째 열리는 밤마실 행사에는 지난해에만 1만 5000명이 참여할 만큼 인기를 끌었다.
김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”
김용일 서울시의원(국민의힘·서대문구4)은 지난 6일 열린 ‘2026년 제2차 서울시 주택재개발사업 후보지 선정위원회’ 결과, 북가좌동 3-191번지 일대(77,001.2㎡)가 신속통합기획 재개발 후보지로 최종 선정됐다고 밝혔다. 이 두 지역은 노후 건축물과 반지하 주택이 밀집해 정비가 필요한 곳으로 주민들의 사업 추진 의지가 더해져 후보지 선정의 결실을 얻었으며 향후 정비사업을 통해 기반시설 확충 및 주거환경 개선의 효과가 클 것으로 기대된다. 선정된 이들 후보지에는 ‘서울시 신속통합기획 2.0’이 적용돼 통상 5년 이상 소요되던 정비구역 지정 기간이 2년으로 단축될 전망이다. 서대문구는 올해 하반기 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역에 착수해 사업 추진에 속도를 낸다는 계획이다. 이 구역은 후보지 선정과 허가구역 지정 절차를 동시에 추진해 투기 유입 가능성을 최소화하기 위해 2026년 5월 19일부터 2027년 8월 30일까지 토지거래허가구역으로 지정된다. 토지거래허가구역에서는 주거지역 6㎡, 상업·공업지역 15㎡를 초과하는 토지의 소유권·지상권 이전 또는 설정 계약을 체결할 경우 관할 구청장의 허가를 받아야 하며, 실거주·실경영 등 허가 목적에 맞게
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북촌문화센터의 ‘격을 물들인 직물’, 배렴가옥의 ‘있던 것, 있는 것’, 북촌라운지의 ‘백자 위의 길한 것들’ 등 다양한 전시가 마련됐다. 역사와 문화를 읽는 해설형 프로그램도 있다. 홍건익 가옥에서는 30일 장진엽 교수의 ‘산책하는 밤’이 진행된다. 북촌문화센터와 배렴가옥은 해설 프로그램을 운영한다. 홍건익 가옥에서는 22일 ‘등을 켜는 밤’과 27일 ‘향으로 채우는 밤’ 등 체험 행사도 열린다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 진행된다.
2026-05-12 23면
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