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제44회 교정대상 영광의 얼굴들

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-05-12 00:32
수정 2026-05-12 00:32
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제44회 교정대상 영광의 얼굴들
제44회 교정대상 영광의 얼굴들 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 11일 열린 ‘제44회 교정대상 시상식’에서 김성수(뒷줄 왼쪽 아홉 번째) 서울신문사 사장과 정성호(여덟 번째) 법무부 장관, 김우성(일곱 번째) 한국방송공사(KBS) 부사장, 안미현(열한 번째) 서울신문사 마케팅본부장, 대상 수상자인 권오영(앞줄 왼쪽 열한 번째) 서울남부교도소 교감 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 1983년 제정돼 올해로 44회를 맞은 교정대상은 서울신문사와 법무부, KBS 공동 주최로 매년 수상자를 선정하고 있다.
홍윤기 기자


서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 11일 열린 ‘제44회 교정대상 시상식’에서 김성수(뒷줄 왼쪽 아홉 번째) 서울신문사 사장과 정성호(여덟 번째) 법무부 장관, 김우성(일곱 번째) 한국방송공사(KBS) 부사장, 안미현(열한 번째) 서울신문사 마케팅본부장, 대상 수상자인 권오영(앞줄 왼쪽 열한 번째) 서울남부교도소 교감 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 1983년 제정돼 올해로 44회를 맞은 교정대상은 서울신문사와 법무부, KBS 공동 주최로 매년 수상자를 선정하고 있다.

홍윤기 기자
2026-05-12 23면
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