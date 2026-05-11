[포토] 바다 정취 즐기며 산책

세줄 요약 화요일 전국에 비가 내렸다. 중부지방과 경북·전북권에서 시작한 비는 새벽에 전남권과 제주도, 오전에 경남권으로 확대됐다. 오후엔 대부분 그치지만 경남권과 제주도는 저녁까지 이어질 수 있다. 돌풍과 천둥·번개, 우박에 주의했다. 전국 비 예보, 오후 대부분 그침

경남권·제주도 저녁까지 비 지속

돌풍·천둥번개·우박 주의 당부

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화요일인 12일은 전국에 비가 내리겠다.전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도는 밤에 대체로 맑아지겠다.중부지방과 경북·전북권에 내리던 비가 새벽부터 전남권과 제주도, 오전부터는 경남권으로 확대되겠다.오후에는 대부분 지역에서 비가 그치겠으나 경남권과 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.예상 강수량은 11∼12일 이틀간 서울·인천·경기북부 5∼10㎜, 경기남부 5∼20㎜, 대전·세종·충남·충북 10∼50㎜, 광주·전남·전북 10∼60㎜, 부산·울산·경남·대구·경북 5∼40㎜, 제주도 5∼40㎜다.비가 내리는 동안 돌풍과 천둥·번개에 주의해야겠다.충청권 내륙과 전라권, 경상권 내륙, 제주도를 중심으로 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 및 농작물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.아침 최저기온은 12∼16도, 낮 최고기온은 19∼23도로 예보됐다.