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[포토] ‘올해 몸짱소방관은 나야 나’

입력 2026-05-11 16:25
수정 2026-05-11 16:54
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세줄 요약
  • 공주 중앙소방학교서 전국소방기술경연대회 개막
  • 전국 19개 본부 등 5623명 참가해 기량 겨룸
  • 화재·구조·구급 등 15개 종목 3일간 진행


소방청은 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 ‘제39회 전국소방기술경연대회’를 개최한다.

11일에는 몸짱 소방관 경연대회가 열려 참가자들이 근육질 몸매를 뽐냈다.

1983년부터 정기적으로 개최된 이 대회는 국민 안전 향상을 위한 현장 대응 역량 강화와 팀 단위 전술을 선보이는 소방 분야 최대 규모의 기술 축제다.

이번 대회에는 전국 19개 소방본부의 소방공무원을 비롯해 의용소방대, 민간소방대, 응급구조학과 학생, 응원단 등 총 5623명이 참여한다.

총 3일에 걸쳐 ▲화재·구조·구급 전술 ▲화재 조사 ▲최강소방관 ▲119구조견 ▲신속구조팀 등 15개 종목의 경연이 진행된다.
온라인뉴스부
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