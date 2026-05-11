[포토] ‘올해 몸짱소방관은 나야 나’

세줄 요약 소방청이 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 제39회 전국소방기술경연대회를 열었다. 전국 19개 소방본부와 의용소방대, 학생 등 5623명이 참가해 화재·구조·구급 전술과 화재 조사, 최강소방관 등 15개 종목을 겨뤘다. 공주 중앙소방학교서 전국소방기술경연대회 개막

전국 19개 본부 등 5623명 참가해 기량 겨룸

화재·구조·구급 등 15개 종목 3일간 진행

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소방청은 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 ‘제39회 전국소방기술경연대회’를 개최한다.11일에는 몸짱 소방관 경연대회가 열려 참가자들이 근육질 몸매를 뽐냈다.1983년부터 정기적으로 개최된 이 대회는 국민 안전 향상을 위한 현장 대응 역량 강화와 팀 단위 전술을 선보이는 소방 분야 최대 규모의 기술 축제다.이번 대회에는 전국 19개 소방본부의 소방공무원을 비롯해 의용소방대, 민간소방대, 응급구조학과 학생, 응원단 등 총 5623명이 참여한다.총 3일에 걸쳐 ▲화재·구조·구급 전술 ▲화재 조사 ▲최강소방관 ▲119구조견 ▲신속구조팀 등 15개 종목의 경연이 진행된다.