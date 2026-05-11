여성 재력가 행세하며 명품 사기… 20대 남성 입건

선입금 받고 2년 넘게 미배송

피해자 17명·피해액 20억원대

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세줄 요약 20대 남성 박모씨가 온라인에서 여성 재력가 인플루언서인 척하며 명품 가방 등을 싸게 판다고 속여 수십억원을 가로챈 혐의로 경찰 수사를 받는다. 현재까지 피해자는 17명, 피해액은 약 20억원으로 확인됐고, 경찰은 추가 피해와 은닉 자산을 조사한다. 여성 인플루언서 행세로 명품 사기

17명 피해, 약 20억원 가로챈 혐의

경찰, 추가 피해와 은닉 자산 수사

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온라인에서 여성 인플루언서 행세를 하며 명품을 싸게 판다고 속여 수십억원을 가로챈 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 금천경찰서는 11일 20대 남성 박모씨를 사기 등 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다. 박씨는 온라인 거래 플랫폼에서 명품 가방 등을 시중가보다 낮은 가격에 판매한다고 홍보한 뒤 구매자들에게 돈을 받고도 물건을 보내지 않은 혐의를 받는다.현재까지 확인된 피해자는 17명, 피해 금액은 약 20억원에 이른다. 박씨는 소셜미디어에서 팔로워 14만명을 보유한 젊은 여성 재력가 인플루언서인 것처럼 행세하며 구매자들의 신뢰를 얻은 것으로 알려졌다. 이후 명품을 헐값에 판매한다며 선입금을 유도한 뒤 물품은 배송하지 않는 방식으로 범행한 것으로 조사됐다.경찰은 피해자들의 고소장을 접수한 뒤 수사에 착수했다. 박씨는 이 사건과 별개의 범죄 혐의로 최근 구속된 상태인 것으로 전해졌다. 경찰은 박씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 추가 피해 여부, 은닉 자산 규모 등을 확인하고 있다.