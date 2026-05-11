12일 광화문서 헌법 역사 강연…법제처, ‘다시 온 0717’ 캠페인

‘큰별샘’ 최태성 강사가 풀어내는 헌법 제정 서사

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세줄 요약 법제처가 제헌절을 맞아 7월까지 ‘다시 온 0717, 헌법 국민을 비추다’ 캠페인을 진행했다. 12일 광화문 육조마당에서는 최태성 강사가 헌법 제정의 역사와 의미를 전하는 강연을 열고, 시민 참여 콘텐츠와 필사 챌린지도 함께 선보였다. 제헌절 앞두고 광화문서 헌법 강연 개최

법제처, 7월까지 ‘다시 온 0717’ 캠페인 진행

시민 참여 콘텐츠·필사 챌린지 마련

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광화문 육조마당에서 12일 ‘큰별쌤’ 최태성 강사의 헌법 역사 강연이 열린다. 법제처는 올해 제헌절 공휴일 지정과 국민주권의 날 신설을 기념해 7월까지 국민 참여형 온·오프라인 캠페인을 진행한다.법제처는 이달부터 제헌절(7월 17일)까지 ‘다시 온 0717, 헌법 국민을 비추다’ 캠페인을 진행한다고 11일 밝혔다. 캠페인은 헌법이 법조문에 그치지 않고 국민 일상을 지켜온 가치이자 미래 세대에 전수해야 할 유산임을 알리기 위해 마련됐다. 법제처는 올해 1월 헌법 강의 대국민 공개를 시작으로 학교 헌법교육 강화 등 헌법 정신 대중화에 힘쓰고 있다.12일 오후 1시부터 광화문 육조마당에서 열리는 ‘광화문 헌법 게릴라 강연’은 최 강사가 나서 근현대사와 함께한 헌법 제정 서사를 전한다.다양한 국민 참여 프로그램도 진행한다. ‘나에게 헌법이란?’을 주제로 시민 717명의 의견을 담은 콘텐츠를 제작하고 문구 브랜드 ‘모나미’와 함께 ‘헌법 손으로 남기다’ 필사 챌린지를 한다. ‘헌법 에디션 모나미153펜’도 제작·배포할 계획이다.조원철 법제처장은 “이번 캠페인을 통해 국민 한 사람 한 사람의 일상을 수호해 온 헌법의 가치가 다음 세대까지 이어지길 바란다”고 밝혔다.