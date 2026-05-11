과 여학생들에 “업소 에이스 같다”…‘단톡방 성희롱’ 터졌다

경북대 학생회 임원들, ‘단톡방 성희롱’ 논란

사태 커지자 학생회장 등 임원 4명 사퇴

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세줄 요약 경북대 IT대학 한 학부 학생회 임원들이 카카오톡 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들을 상대로 외모와 신체를 평가하고 성희롱성 발언을 한 사실이 드러났다. 논란이 커지자 임원 4명은 사퇴했고, 일부 피해 학생은 경찰 고소를 검토 중이다. 경북대 학생회 임원들, 단체방 성희롱 발언 논란

여학생 외모·신체 평가, ‘업소 에이스’ 표현까지

임원 4명 사퇴, 피해 학생 고소 검토와 학교 조사

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경북대 한 학부 학생회 임원들이 온라인 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들을 상대로 성희롱성 발언을 한 사실이 드러나 잇따라 사퇴했다.11일 경북대에 따르면 IT대학 한 학부 학생회 임원들과 재학생 등 20여명이 가입한 카카오톡 단체 대화방에서 학생회장 A씨 등 임원 4명은 같은 학부 여학생들의 외모를 평가하거나 성적 수치심을 유발할 수 있는 발언 등을 했다.단체 대화방에서는 여학생들을 상대로 “업소 에이스 같다” 등의 발언이 이어진 것으로 알려졌다. 이러한 내용은 이달 초 학내 온라인 커뮤니티를 중심으로 알려져 논란이 됐다.사태가 커지자 A씨 등 해당 학생회 임원 4명은 사퇴 의사를 밝혔다.A씨는 학생회 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 올린 사퇴서에서 “저는 단체 대화방에서 자리에 없는 같은 과 동기와 후배들을 대상으로 성적으로 불쾌감과 수치심을 줄 수 있는 부적절한 발언을 했다”며 “특정인을 성적 대상으로 언급하거나 외모와 신체를 평가하는 발언을 했고, 타인의 SNS 활동과 사생활에 대해서도 조롱하거나 가볍게 소비하는 태도를 보였다”고 말했다.그러면서 “사적인 대화방이라는 이유로 말의 무게를 가볍게 여기고, 상대방의 인격과 존엄을 전혀 고려하지 못한 점 깊이 반성하고 있다”며 “학생회장으로서 가져야 할 신뢰와 자격을 스스로 훼손했으며, 이번 일에 책임을 통감하고 학생회장직을 사퇴한다”고 했다.또 다른 임원도 “과 동기들과의 단체 채팅방에서 같은 과 여학우들을 대상으로 성희롱적이고 부적절한 발언을 했다”며 “이번 일로 인해 피해와 불편함을 느끼셨을 분들께 진심으로 사죄드린다”고 전했다.성희롱성 발언의 피해자가 된 여학생은 최소 9명인 것으로 알려졌으며, 일부 피해 학생은 경찰 고소를 진행하거나 검토 중인 것으로 전해졌다.경북대 측은 “현재 학교 자체적으로 정확한 경위를 조사하고 있으며, 추가 피해자가 있는지도 확인할 예정”이라고 밝혔다.