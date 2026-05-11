단양군 지역관광 발전지수 평가 3회 연속 1등급

세줄 요약 단양군이 2025년 지역관광발전지수 평가에서 1등급 지역으로 선정됐다. 2021년과 2023년에 이어 세 번째 1등급이며, 전국 11곳 중 군 단위 지자체로는 단양군이 유일했다. 관광정책 역량과 체류형 관광 인프라가 높은 평가를 받았다. 2025 지역관광발전지수 1등급 선정

2021·2023 이어 3회 연속 1등급

군 단위 지자체 중 단양군 유일

이미지 확대 단양군 전경. 단양군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 단양군 전경. 단양군 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

단양군은 2025년 지역관광발전지수 평가에서 1등급 지역으로 선정됐다고 11일 밝혔다.‘지역관광발전지수’는 지역관광의 발전 수준을 종합적으로 진단하기 위해 문화체육관광부가 2015년부터 2년마다 조사·발표하는 지표다.단양군의 1등급 선정은 2021년과 2023년에 이어 이번이 세 번째다.평가는 관광정책 역량지수와 관광수용력지수, 관광소비력지수 등을 중심으로 관광자원 분포, 관광축제, 숙박 등을 종합 분석하는 방식으로 진행된다.이번에 1등급으로 선정된 곳은 전국에서 11곳이다.군 단위 지자체 가운데 단양군이 유일하다.단양군은 관광정책 역량지수 분야에서 우수한 평가를 받았다. 군은 그동안 단양팔경과 소백산, 남한강 등 천혜의 자연경관을 기반으로 체류형 관광 콘텐츠와 사계절 관광 인프라를 꾸준히 확충해 왔다.군 관계자는 “지역관광발전지수 3회 연속 1등급 선정은 단양의 우수한 관광 인프라와 체계적인 관광정책이 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “사계절 내내 관광객이 찾고 머무는 매력 넘치는 명품 관광도시 단양을 만들겠다”고 말했다.