제천 스포츠센터 화재 참사 유족 1억원 위로금 받는다

세줄 요약
- 희생자 1인당 1억원 위로금 지급 결정
- 제천 화재 참사 위로금심의위원회 2차 의결
- 유족 신청서·가족관계증명서 20일부터 제출
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제천 화재참사 위로금심의위원회가 11일 2차 회의를 열고 위로금 지급 방안을 심의·의결하고 있다. 제천시 제공.
29명이 숨진 제천 하소동 스포츠센터 화재 참사 유족에게 희생자 1인당 1억원의 위로금이 지급된다.
제천 화재 참사 위로금심의위원회는 11일 2차 회의를 열고 이같은 내용의 위로금 지급 방안을 심의·의결했다.
이번 위로금은 ‘제천시 하소동 화재사고 사망자 유족의 지원에 관한 조례’에 따른 것이다. 위원회는 과거 재난 사고 시 지급된 위로금과 유족에 대한 전반적인 지원 현황 등을 고려해 위로금 수준을 결정했다.
지급 대상은 2017년 12월 21일 하소동 스포츠센터 화재 사고 사망자의 배우자와 직계존비속이다.
유족들은 지급신청서와 가족관계 증명서 등 관련 서류를 오는 20일부터 시에 제출하면 된다.
최승환 제천시장 권한대행은 “이번 의결이 유족들의 상처를 위로하며 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”
김용일 서울시의원(국민의힘·서대문구4)은 지난 6일 열린 ‘2026년 제2차 서울시 주택재개발사업 후보지 선정위원회’ 결과, 북가좌동 3-191번지 일대(77,001.2㎡)가 신속통합기획 재개발 후보지로 최종 선정됐다고 밝혔다. 이 두 지역은 노후 건축물과 반지하 주택이 밀집해 정비가 필요한 곳으로 주민들의 사업 추진 의지가 더해져 후보지 선정의 결실을 얻었으며 향후 정비사업을 통해 기반시설 확충 및 주거환경 개선의 효과가 클 것으로 기대된다. 선정된 이들 후보지에는 ‘서울시 신속통합기획 2.0’이 적용돼 통상 5년 이상 소요되던 정비구역 지정 기간이 2년으로 단축될 전망이다. 서대문구는 올해 하반기 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역에 착수해 사업 추진에 속도를 낸다는 계획이다. 이 구역은 후보지 선정과 허가구역 지정 절차를 동시에 추진해 투기 유입 가능성을 최소화하기 위해 2026년 5월 19일부터 2027년 8월 30일까지 토지거래허가구역으로 지정된다. 토지거래허가구역에서는 주거지역 6㎡, 상업·공업지역 15㎡를 초과하는 토지의 소유권·지상권 이전 또는 설정 계약을 체결할 경우 관할 구청장의 허가를 받아야 하며, 실거주·실경영 등 허가 목적에 맞게
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앞서 제천시의회는 지난 1월 21일 ‘제천시 하소동 화재 사고 사망자 유족의 지원에 관한 조례안’을 의결했다.
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