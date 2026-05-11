6000만 송이 ‘봄꽃의 유혹’… 울산 태화강 국가정원 봄축제 15일 개막

세줄 요약 울산시는 15일부터 17일까지 태화강 국가정원에서 봄꽃축제를 연다. 2만8000㎡ 화초단지에 꽃양귀비·수레국화 등 5종 6000만 송이가 장관을 이루고, 개막 공연과 거리공연, 체험 행사도 다양하게 준비된다. 태화강 국가정원 봄꽃축제 15일 개막

6000만 송이 봄꽃과 공연·체험 행사 마련

야간 조명 더해 가족 나들이 명소 기대

이미지 확대 태화강 국가정원 봄꽃축제. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 태화강 국가정원 봄꽃축제. 서울신문DB

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‘2026년 태화강 국가정원 봄꽃축제’가 15일 개막한다.울산시는 15일부터 17일까지 사흘간 태화강 국가정원 일원에서 ‘2026년 봄꽃축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.태화강 국가정원 2만 8000㎡ 규모의 화초단지에는 꽃양귀비와 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 5종 6000만 송이의 봄꽃이 장관을 이루고 있다.행사 첫날인 15일 오후 6시 30분 왕버들마당 특설무대에서 밸리댄스와 전자현악 공연 등 식전 행사가 열린다. 이어 개막식과 트로트 가수 신승태의 축하 공연이 펼쳐진다.행사 기간 축제 분위기 조성을 위해 밴드 공연과 거리공연, 지역 문화예술 무대, 어린이 마술쇼, 뮤지컬 등 다양한 프로그램이 준비된다.가족 단위 방문객들을 위한 체험 행사도 한층 풍성해졌다. ‘우리 가족 정원 만들기’를 비롯해 유용미생물(EM) 흙공 던지기, 나비 의상(코스튬) 체험, 새내기 정원사 경진대회, 꽃다발 경매 등이 운영된다. 또 정원 요가, ‘차와 책 휴게실’ 등 휴식형 프로그램과 정원 체험 부스, 화훼·벼룩시장, 360도 이동 카메라, 봄꽃 꼬마열차 등 다채로운 즐길 거리도 마련된다.야간에는 초화원과 느티나무길 일원에 줄 조명과 경관 조명이 설치돼 낭만적 분위기를 연출한다.