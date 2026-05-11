경북 경주·포항서 PATA 연차총회 열린다…“아태지역 최대 관광 행사”

세줄 요약 경주와 포항에서 아시아태평양 관광 국제행사인 PATA 연차총회가 열렸다. 35개국 500여명이 참석해 AI·디지털 관광, ESG 지속가능 관광, 문화유산 관광, 글로벌 협력 방안을 논의했다. 경주는 유네스코 세계유산과 황리단길 연계 투어도 운영했다. 경주·포항서 2026 PATA 연차총회 개최

35개국 500여명 참석, 관광 미래 논의

AI·ESG·문화유산 관광 의제 집중

이미지 확대 경북 경주시청 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시청 전경. 경주시 제공

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경북 경주와 포항에서 아시아태평양 지역 대표 관광 국제행사가 열린다.경주시는 12일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 아시아태평양 지역 대표 관광 국제행사인 ‘2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회’를 개최한다고 밝혔다. 총회는 문화체육관광부, 경북도, 경주시, 포항시가 공동 주최하고, PATA와 경북문화관광공사가 공동 주관한다.1951년 설립된 PATA는 아시아태평양 지역 대표 관광 국제기구로, 현재 88개국 약 800개 회원기관이 참여하고 있다. 행사에는 전 세계 35개국 관광 관련 정부기관, 국제기구, 관광업계, 학계 관계자 등 500여명이 참석해 글로벌 관광산업의 미래 방향을 논의한다.올해 총회는 ‘회복력 있는 미래로 향하는 여정’(Navigating Towards a Resilient Future)을 주제로 열린다. 주요 의제는 인공지능(AI)과 디지털 관광, ESG 기반 지속가능 관광, 문화유산 관광 전략, 글로벌 관광 협력 등이다. 특히 POST-APEC 시대 지속가능 관광 거버넌스, AI와 관광의 미래, 글로벌 유산관광 등 다양한 세션을 통해 급변하는 국제 관광환경에 대응할 새로운 방향을 모색한다.시는 행사 기간 참가자들이 지역의 역사문화와 관광 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 다양한 연계 프로그램도 운영한다. 경주엑스포대공원에서 열리는 갈라 디너에서는 전통문화 공연과 대한민국 한복명장 패션쇼가 진행된다.불국사, 석굴암, 양동마을 등 유네스코 세계유산과 황리단길과 같은 지역 대표 관광자원을 연계한 투어 프로그램을 운영해 참가자들에게 경주의 문화관광 매력을 적극 알릴 계획이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “PATA 연차총회를 통해 글로벌 관광 네트워크를 확대하고 관광·MICE 산업 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.