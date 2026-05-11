부산 연고 e스포츠팀 ‘GC부산’ 5년 만에 재창단

세줄 요약 부산시와 정보산업진흥원이 부산 연고 e스포츠팀 GC부산을 5년 만에 재창단해 22일 개막하는 2026 대한민국 이스포츠 리그에 출전시켰다. 베테랑과 유망주를 영입해 운영 전문성을 높이고, BRENA를 거점으로 지역 인재 육성과 산업 선순환을 강화할 계획이다. GC부산, 5년 만에 재창단 및 KEL 참가

베테랑·유망주 영입으로 전력 보강

BRENA 거점 지역 e스포츠 선순환 강화

이미지 확대 5년 만에 재창단하는 부산 연고 e스포츠팀 ‘GC부산’의 로고. 부산정보산업진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 5년 만에 재창단하는 부산 연고 e스포츠팀 ‘GC부산’의 로고. 부산정보산업진흥원 제공

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부산시와 정보산업진흥원은 부산 연고 e스포츠팀인 ‘GC부산’을 5년 만에 재창단하고, 오는 22일 개막하는 ‘2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)’에 참가한다고 11일 밝혔다.GC부산은 2016년 지자체 최초로 창단한 e스포츠팀이다. ‘오버워치’, ‘블레이드＆소울’ 등 종목에서 활약하다 2021년 활동을 중단했다. 활동기간 국내외 대회에서 우승하면서 e스포츠계 지역 연고 팀의 효시이자 성공모델로 평가됐다.KEL은 전국 19개 지역팀이 참가하는 국내 최대 규모 지역 연고 리그다. 진흥원은 이 대회 총상금 1억 5000만원 중 1억원이 배정된 ‘이터널 리턴’ 종목에 ‘GC부산 스텔라’라는 이름으로 참가한다.재창단을 위해 서정(SeoEunSeol), 한준희(Romatic) 등 베테랑 선수와 박민우(Hare), 주준영(Nizika) 등 유망주를 영입했으며, 부산e스포츠협회와 진흥원이 협력해 선수단 운영의 전문성을 높일 계획이다.진흥원은 이번 재창단을 기점으로 부산e스포츠경기장(BRENA)을 거점으로 삼아 지역 유망주 발굴, 전문 인력 양성 등 e스포츠 산업 전반의 선순환 구조를 강화해 나갈 방침이다.김태열 부산정보산업진흥원장은 “GC부산은 부산의 e스포츠 저변을 상징하는 팀으로, 복귀를 기다려온 팬들에게 재창단 소식을 전하게 돼 기쁘다. 이번 KEL 참가로 지역 연고 팀의 모범 사례를 다시 정립하고, e스포츠 도시로서 부산의 위상을 더욱 공고하게 다지겠다”고 밝혔다.