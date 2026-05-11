‘개천의 용’ 다시 키운다…12억 들여 취약계층 학생 무료인강 지원

보호대상아동, 기초생활수급 학생 대상

인강 무제한·교재비 전액 지원…우수생엔 ‘400만원 격려금’

올해 1기 장학생 300명 선발, 일회성 지원 대신 1:1 멘토링

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세줄 요약 복지부와 메가스터디교육이 12억원 규모의 장학사업을 시작해 취약계층 중·고교생 300명에게 무료 온라인 강의, 교재비, 1대1 멘토링을 지원했다. 학업 성취 우수자 20명에게는 격려금도 지급해 교육 사다리를 복원하려고 했다. 복지부·메가스터디, 취약계층 대입 장학사업 추진

300명 선발해 무료 인강·교재비·멘토링 지원

성취 우수자 20명에 400만원 격려금 지급

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부모의 경제력이 학력 격차로 이어지는 교육 불평등의 고리를 끊기 위해 정부와 민간 교육기업이 손을 잡았다. 보호대상아동과 취약계층 청소년에게 무료 온라인 강의와 대입 멘토링 등을 지원하는 대규모 장학사업이 본격 추진된다. 태어난 환경이 꿈의 크기를 규정하지 않도록 교육 사다리를 복원하겠다는 취지다.보건복지부는 12일부터 취약계층 아동을 대상으로 한 대입 장학사업 온라인 신청 접수를 시작한다고 11일 밝혔다. 이번 사업은 지난 1월 복지부와 메가스터디교육이 체결한 업무협약(MOU)에 따른 것으로, 민간 재원을 투입해 올해부터 3년간 총 12억원 규모로 추진된다. 지원 첫해인 올해는 1기 장학생 300명을 선발할 예정이다.지원 대상은 중학교 3학년부터 고등학교 2학년에 재학 중인 보호대상아동, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 학생들이다. 선발된 학생들은 오는 7월부터 메가스터디의 전 과목 인터넷 강의를 무료로 무제한 수강할 수 있다.단순 강의 제공에 그치지 않고 사후 관리도 병행한다. 복지부는 강의 수강에 필요한 교재비를 전액 지원하며, 메가스터디교육은 학생들의 학습 실적을 점검해 유명 강사와의 1대 1 멘토링과 진로 상담을 제공할 예정이다. 특히 매년 학업 성취도가 큰 학생 20명을 별도로 선발해 1인당 400만 원의 격려금도 지급한다.신청자는 ‘복지로’ 포털이나 복지부 누리집을 통해 인적 사항과 학업계획서, 성적증명서 등 최소한의 서류만 제출하면 된다. 지원 자격 여부는 복지부가 본인 동의를 거쳐 별도로 확인한다. 현장에서는 이번 사업이 단순한 시혜성 복지를 넘어 교육 기회의 불평등을 완화하는 사다리 역할을 할 수 있을지 주목하고 있다.이스란 복지부 제1차관은 “학업 의지를 가진 아이들이 더 넓고 큰 꿈을 키워갈 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “기업의 비즈니스 모델과 연계된 사회공헌 활성화를 통해 지속 가능한 사회적 성과를 만드는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.