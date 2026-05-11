“여친·아내 영상 공유해요” 54만명 가입 AVMOV 운영진 2명 공항서 체포

세줄 요약 불법 촬영물 유통 사이트 AVMOV 운영진 2명이 인천공항에서 체포됐다. 경찰은 이들이 지인과 연인 등을 몰래 찍은 영상을 공유하고 유료로 내려받게 한 혐의를 조사 중이다. 사이트 가입자는 54만명에 달했다. AVMOV 운영진 2명 인천공항서 체포

가족·연인 몰카 공유, 54만명 가입

경찰, 해외 도피자 추적·추가 수사

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가족, 연인 등을 몰래 찍은 불법 촬영물을 유통한 온라인 사이트 ‘AVMOV’ 운영진 2명이 공항에서 경찰에 체포됐다.11일 경기남부경찰청 사이버수사과는 이날 오전 6시쯤 인천국제공항 입국장에서 A씨 등 2명을 체포해 피의자 신분으로 조사 중이라고 밝혔다.AVMOV 사이트 운영진인 이들은 경찰 수사가 시작된 뒤 태국으로 출국해 체류해오다 여권 무효화 등 외교적 조치를 당한 뒤 변호사를 통해 경찰에 자진 입국 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “이들이 자수 의사를 밝힌 만큼 진술 신빙성을 확인하는 데 집중할 방침”이라고 말했다.앞서 경찰은 이 사이트의 운영진급 용의자 9명의 신원을 특정해 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건했다.이들 중 5명에 대해서는 주거지 등에 대한 압수수색을 통해 PC 등 관련 증거물을 확보해 분석 중이다. 또 다른 1명에 대해서도 조만간 강제수사가 이뤄질 예정이다.나머지 3명은 해외로 출국했었는데 이 중 A씨 등 2명이 귀국했다. 국외 도피 중인 1명에 대해서는 경찰이 외교적 조치 등을 통해 추적을 계속하고 있다.경기남부청은 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 이 사이트를 적발해 내사에 착수했다.2022년 8월 개설된 이 사이트는 이용자들이 지인이나 연인 등을 몰래 찍은 영상을 공유하거나, 유료로 결제한 포인트로 불법 촬영물을 내려받아 온 것으로 조사됐다.가입자만 54만명에 달하는 이 사이트는 현재 접속이 차단된 상태다.