나주시 ‘글로벌 에너지 허브’ 승부수

고전력반도체·켄텍 살리기 국비 총력전

나주시가 기획재정부 관계자들에게 주요 현안 사업과 국비 지원 필요성을 설명하며 내년도 국비 확보를 위한 지원을 건의하고 있다. 나주시 제 닫기 이미지 확대 보기 나주시가 기획재정부 관계자들에게 주요 현안 사업과 국비 지원 필요성을 설명하며 내년도 국비 확보를 위한 지원을 건의하고 있다. 나주시 제

세줄 요약 나주시가 고전력반도체 산업 기반 조성과 켄텍 정상화를 축으로 글로벌 에너지 수도 도약에 속도를 내고 있다. 정부 예산 핵심 관계자들과 간담회를 열어 모듈 인프라, 기업 지원, 연구 인력 확충 등 국비 반영 필요성을 강조했다. 고전력반도체 산업 기반 조성 필요성 강조

켄텍 정상화와 안정적 재정 지원 요청

혁신산단·빛가람 중심 클러스터 구상

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

나주시가 차세대 에너지 산업의 핵심 거점 구축과 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍) 정상화를 축으로 ‘글로벌 에너지 수도’ 도약에 속도를 내고 있다. 고전력반도체 산업 기반 조성과 에너지 인재 양성 체계 강화를 위해 정부 예산 확보전에 본격 돌입한 것이다.11일 나주시에 따르면 최근 기획재정부 김태곤 경제예산심의관과 정희철 산업중소벤처예산과장 등 정부 예산 핵심 관계자들이 켄텍을 방문해 지역 에너지 현안을 점검했다. 이번 방문은 정부의 에너지 전환 정책과 연계한 현장 의견 청취 차원에서 이뤄졌다.이날 간담회에서 나주시는 미래 전력망 구축의 핵심 기술로 꼽히는 ‘고전력반도체’ 산업 육성의 시급성을 집중 설명했다. 고전력반도체는 전기차·신재생에너지·AI 데이터센터·차세대 송배전망 등에 필수적으로 활용되는 국가 전략기술이지만, 현재 해외 기술 의존도가 높아 국산화와 산업 생태계 구축이 시급한 상황이다.시는 특히 관련 모듈 인프라 구축과 기업 지원 사업이 내년도 정부 예산안에 반드시 반영돼야 한다고 강조했다. 에너지 신산업 중심지로 성장 중인 나주 혁신산단과 빛가람 혁신도시를 기반으로 생산·실증·인재양성을 연계한 산업 클러스터를 구축하겠다는 구상이다.이와 함께 에너지 특화 대학인 켄텍의 안정적 운영과 정상화 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 나주시는 국가 에너지 산업 경쟁력 강화를 위해 안정적인 재정 지원이 필요하다는 점을 정부 측에 건의했다. 또 한국핵융합에너지연구원(KFE)의 연구 역량 강화를 위한 인력 확충 등 국가 차원의 지원 확대도 요청했다.나주시는 향후 정부 예산 심의 과정에 맞춰 정치권·관계 부처와 공조를 강화하며 국비 확보 활동을 이어갈 방침이다.