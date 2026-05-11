부산 사하구 동매산에 불…4시간 만에 진화

세줄 요약 11일 새벽 부산 사하구 신평동 동매산에서 불이 나 주변 아파트 주민들이 연기와 불꽃을 목격해 약 30건의 신고가 접수됐다. 소방당국은 헬기 4대와 인력 75명, 장비 25대를 투입해 4시간 만에 진화했다. 부산 사하구 동매산 산불 발생, 새벽 신고 잇따름

소방헬기 4대·인력 75명 투입, 4시간 만에 진화

산림 0.2㏊ 소실, 인명피해는 발생하지 않음

이미지 확대 11일 오전 부산 사하구 신평동 동매산 8부 능선에서 화재가 발생했다. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 11일 오전 부산 사하구 신평동 동매산 8부 능선에서 화재가 발생했다. 부산소방재난본부 제공

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11일 부산 사하구 동매산에 난 불이 약 4시간 만에 진화됐다.부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 4시 18분쯤 사하구 신평동 동매산에서 불이 났다.불이 나자 주변 아파트에서 동매산 운동시설이 있는 곳에서 불꽃이 보이고, 연기가 피어오른다는 신고가 약 30건 접수됐다.소방당국은 8부 능선까지 호스를 전개하고, 소방헬기 4대를 동원해 오전 8시 20분쯤 진화를 완료했다. 진화에는 75명과 장비 25대가 투입됐다.이 불로 산림 0.2㏊가 소실된 것으로 추정된다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.