울산시, 중소기업 경영안정자금 700억원으로 확대

물류·화물운송업 지원 등 총 200억원 확대
11일부터 15일까지 접수… 최대 5억원 융자
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
울산시청.
울산시가 중동 사태 장기화로 인한 고유가와 물류비 상승으로 고통받는 지역 기업을 위해 ‘2026년 3차 중소기업 경영안정자금’을 700억원으로 확대 지원한다.
이번 지원으로 3차 자금 규모는 기존보다 200억원 늘어났으며, 올해 전체 육성자금 규모도 총 2500억원으로 확대됐다.
특히 유가 상승의 직격탄을 맞은 물류·화물운송업 분야에 100억원의 신규 자금을 편성해 도로·해상 운송 및 물류 터미널 운영업 등을 집중적으로 지원한다. 일반 중소기업 자금 또한 500억원으로 증액했으며, 조선업종은 100억 원 규모를 유지한다.
업체당 융자 한도는 최대 5억원이며, 수출 실적이 우수하거나 모범장수기업인 경우 최대 6억원까지 가능하다. 지원은 협약 금융기관 대출과 연계한 이차보전 방식으로, 기업 조건에 따라 연 1.20~2.50%의 이자를 시가 보전하며 우대기업은 0.50%포인트 추가 혜택을 받는다.
신청은 11일부터 15일까지 울산경제일자리진흥원 누리집에서 온라인으로 진행되며, 융자 추천과 대출은 6월 중 이뤄진다. 시 관계자는 “이번 긴급 자금이 기업의 유동성 확보와 경영 안정에 도움이 되길 바라며, 앞으로도 맞춤형 금융지원을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산시가 중소기업 3차 경영안정자금을 확대한 주요 원인은?