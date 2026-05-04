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104주년 어린이날… 꿈이 자란다, 희망이 달린다

제104주년 어린이날을 하루 앞둔 4일 서울 광진구 어린이대공원에서 어린이들이 힘차게 달리고 있다. 유니세프 아동연구조사기관 보고서에 따르면 한국 아동의 복지 순위는 주요 선진국 36개국 중 27위에 그쳤다. 특히 국내 아동의 정신 건강은 36개국 중 34위로 최하위권 수준으로 나타났다.

이지훈 기자