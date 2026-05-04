104주년 어린이날… 꿈이 자란다, 희망이 달린다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

104주년 어린이날… 꿈이 자란다, 희망이 달린다

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-05-04 18:23
수정 2026-05-04 18:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
104주년 어린이날… 꿈이 자란다, 희망이 달린다
104주년 어린이날… 꿈이 자란다, 희망이 달린다 제104주년 어린이날을 하루 앞둔 4일 서울 광진구 어린이대공원에서 어린이들이 힘차게 달리고 있다. 유니세프 아동연구조사기관 보고서에 따르면 한국 아동의 복지 순위는 주요 선진국 36개국 중 27위에 그쳤다. 특히 국내 아동의 정신 건강은 36개국 중 34위로 최하위권 수준으로 나타났다.
이지훈 기자


제104주년 어린이날을 하루 앞둔 4일 서울 광진구 어린이대공원에서 어린이들이 힘차게 달리고 있다. 유니세프 아동연구조사기관 보고서에 따르면 한국 아동의 복지 순위는 주요 선진국 36개국 중 27위에 그쳤다. 특히 국내 아동의 정신 건강은 36개국 중 34위로 최하위권 수준으로 나타났다.

이지훈 기자
2026-05-05 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유니세프 보고서에 따른 한국 아동 복지 순위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로