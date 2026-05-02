[속보] 70대 운전자, 자전거 ‘쾅’ 상가 유리문 뚫고 돌진 ‘와장창’

세줄 요약 부산 사상구의 한 주차장에서 나오던 70대 운전자 차량이 도로를 달리던 자전거를 들이받은 뒤 상가로 돌진했다. 이 사고로 운전자와 자전거 이용자, 상가 직원이 모두 경상을 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 주차장 출차 차량, 자전거 충돌 뒤 상가 돌진

운전자·자전거 이용자·직원 모두 경상

경찰, 블랙박스·CCTV로 사고 경위 조사

이미지 확대 2일 오전 11시 32분쯤 부산 사상구의 한 주차장에서 나오던 승용차가 도로 3차로를 달리던 자전거를 들이받고 상가로 돌진하는 사고가 발생했다. 2026.5.2 부산경찰청 닫기 이미지 확대 보기 2일 오전 11시 32분쯤 부산 사상구의 한 주차장에서 나오던 승용차가 도로 3차로를 달리던 자전거를 들이받고 상가로 돌진하는 사고가 발생했다. 2026.5.2 부산경찰청

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2일 오전 11시 32분쯤 부산 사상구의 한 주차장에서 나오던 승용차가 도로 3차로를 달리던 자전거를 들이받고 상가로 돌진하는 사고가 발생했다.이 사고로 차량 운전자 A(70대)씨와 자전거를 몰던 B(50대)씨, 상가 직원 C(40대)씨가 모두 경상을 입어 인근 병원으로 옮겨졌다.부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.사고를 낸 70대 운전자는 음주 상태가 아닌 것으로 조사됐다.경찰은 차량 블랙박스와 주변 폐쇄회로TV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.