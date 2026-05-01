경북 북부, 봄을 깨우다…전통·맛·체험 어우러진 축제 릴레이

세줄 요약 경북 북부에서 문경찻사발축제, 안동 차전장군노국공주축제, 영주 선비문화축제, 영양산나물축제와 조지훈 예술제가 잇따라 열린다. 전통 도자기, 민속놀이, 선비문화, 산나물과 문학을 체험형 콘텐츠로 풀어내며 지역 봄 관광을 활성화한다. 경북 북부 봄축제 릴레이, 전통·체험·먹거리 결합

문경·안동·영주·영양, 지역별 대표 행사 잇따라 개최

관광객 유치와 체류형 소비 확대 노린 축제 전략

이미지 확대 문경 찻사발축제장 모습. 문경시 제공 닫기 이미지 확대 보기 문경 찻사발축제장 모습. 문경시 제공

이미지 확대 지난해 열린 ‘차전장군 노국공주 축제’에서 안동놋다리밟기 공연이 선보이고 있다. 안동시 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 ‘차전장군 노국공주 축제’에서 안동놋다리밟기 공연이 선보이고 있다. 안동시

이미지 확대 지난해 한국선비문화축제 행사로 마련된 어린이선비축제 모습. 영주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 한국선비문화축제 행사로 마련된 어린이선비축제 모습. 영주시 제공

이미지 확대 영양 산나물축제장을 찾은 관광객들이 산나물을 구매하고 있다. 영양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 영양 산나물축제장을 찾은 관광객들이 산나물을 구매하고 있다. 영양군 제공

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경북 북부 지역에서 지역 문화와 특산품을 연계한 다양한 봄 축제가 잇따르고 있다.문경시는 1일부터 10일까지 문경새재 오픈세트장 일원에서 ‘문경찻사발축제’ 개최에 들어갔다. 올해로 28회째를 맞았다.‘문경찻사발, 새롭게 아름답게’를 주제로 내건 올해 축제는 전통 도자기의 가치를 체험형 콘텐츠로 풀어낸 것이 특징이다.개막식에는 가수 박서진, 안성훈 등이 참여한다. 국제교류전과 무형문화재 특별전, 도예명장전 등 전시 프로그램과 함께 ‘사기장의 하루’ 시연, 찻사발 빚기·말차 다례 체험 등 참여 프로그램이 대폭 확대됐다. 일본 전통 다도 가문 ‘우라센케’ 초청 행사와 다례 경연대회도 눈길을 끈다.안동에서는 1일부터 5일까지 ‘차전장군노국공주축제’가 안동역과 원도심, 탈춤공원 일원에서 열린다.축제 기간 차전놀이와 놋다리밟기를 중심으로 전국 민속 공연이 이어지고, 동아시아문화도시 개막식과 주제 공연, 힐링 음악회 등이 펼쳐진다.시민 참여형 퍼레이드와 댄스 대회, 세대별 맞춤 콘텐츠도 마련됐다.영주에서는 2일부터 5일까지 순흥면 소수서원 일원에서 ‘한국선비문화축제’가 열린다.‘선비, 세대를 잇다 미래를 열다’를 주제로 전통 선비 문화를 현대적으로 재해석한 프로그램이 전면에 배치됐다. 어린이날 연휴와 맞물려 가족 단위 방문객을 겨냥한 ‘어린이 선비축제’도 함께 진행된다.개막식과 김덕수와 앙상블 시나위 공연을 비롯해 유등 전시, 국악 공연 등이 이어진다. 장원급제 체험, 서당 교육 등 체험형 콘텐츠도 풍부하다.영양군은 7일부터 10일까지 ‘영양산나물축제’를 연다.군은 산나물 비빔밥과 전, 쌈 요리 등 음식 콘텐츠를 강화하는 한편 채취 체험 등 참여 프로그램을 확대했다.행사장은 특설 무대와 미식 공간, 전통시장을 잇는 순환형 동선으로 꾸렸다. 야간 공연을 늘려 체류형 관광을 유도한다는 구상이다.축제 기간인 8∼9일 일월면 주실마을 일원에서는 ‘제19회 조지훈 예술제’가 마련된다. 영양군은 우리나라를 대표하는 청록파 시인 중 한 명인 조지훈(1920∼1968) 선생의 고향이다.한국문인협회 영양지부가 주관하는 이번 예술제는 ‘韓國의 시선’을 주제로 문학과 공연, 전시, 체험이 어우러진 종합 문화 예술 행사로 선보인다.조지훈 전국 백일장 및 사생대회를 비롯해 시 낭송 퍼포먼스 전국 대회, 문학 강연 등 참여형 문학 프로그램과 함께 초청 공연과 전통 공연이 진행된다.또 영양문인협회 시화전, 조지훈 시인 도서 전시, 시화 그리기, 전통 한지 공예, 전통차 체험, 한복 체험, 목공예 체험 등이 마련된다.지자체 관계자들은 “참가자들의 만족도를 높이기 위해 다양한 프로그램을 마련하고, 안전한 축제가 되도록 심혈을 쏟고 있다”고 밝혔다.