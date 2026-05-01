李대통령 경고에도…삼전 노조위원장 “LG 얘기, 우리 향한 것 아냐”

“LG 유플러스 겨냥한 것, 우린 납득 가능한 수준 요구”

국민 69% 우려에도 파업 고수…산업부 장관엔 항의 서한

이미지 확대 이재용 회장 자택 앞 삼성노조 천막 지난달 30일 오후 서울 용산구 한남동 이재용 삼성전자 회장의 자택 앞에 전국삼성전자노동조합의 천막이 설치돼 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재용 회장 자택 앞 삼성노조 천막 지난달 30일 오후 서울 용산구 한남동 이재용 삼성전자 회장의 자택 앞에 전국삼성전자노동조합의 천막이 설치돼 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고하자, 삼성전자 노조는 발언이 LG유플러스 노조를 겨냥한 것이라고 주장했다. 노조는 자신들의 15% 성과급 요구는 납득 가능한 수준이라며 반박했고, 파업을 둘러싼 사회적 비판도 이어졌다. 대통령, 과도한 요구가 타 노동자 피해 경고

삼성전자 노조, 발언은 LG유플러스 향한 것 주장

15% 성과급 요구 합리성 강조, 비판 확산

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이재명 대통령이 일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고했으나, 삼성전자 노조위원장은 해당 발언이 타사 노조를 향한 것이라고 주장한 것으로 알려졌다. 삼성전자 노조 파업으로 수십조원의 피해가 우려되고 김정관 산업통상자원부 장관이 나서 파업 자제를 촉구한 가운데 책임을 전가한 것으로 풀이된다.1일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고 아니냐는 질의에 “LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니”라고 답했다. 그러면서 “저희처럼 납득 가능한 수준(15%)으로 해야 하는데”라고 덧붙였다.최근 LG유플러스 노조는 올해 임금 협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구한 바 있다. 이에 비해 영업이익의 15%를 성과급으로 요구한 자신들의 요구는 합리적인 만큼 대통령의 비판 대상이 아니라는 의미로 풀이된다.LG유플러스 노조의 요구는 회사의 지난해 영업이익이 8900억원이고, 임직원이 약 9800명임을 고려하면 1인당 2700만원 수준이다. 이에 비해 삼성전자 노조의 요구대로면 올해 삼성전자 반도체 부문 임직원은 1인당 6억원에 가까운 성과급을 받을 것으로 예상된다.하지만 국가 경제의 근간으로 반도체 산업 생태계의 핵심인 삼성전자의 경제적·사회적 영향력이 LG유플러스와 비교하기는 어렵다는 분석이 우세하다.앞서 이 대통령은 전날 수석보좌관 회의에서 ”일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 국민에게 지탄을 받게 된다면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다“고 말해 사실상 삼성전자 노조를 향한 것이 아니냐는 해석이 많았다.최근 여론조사기관 리얼미터 조사에서도 삼성전자 파업에 대해 응답자 69%가 ”무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다“고 답한 것으로 나타났다.노조는 최근 김 장관이 “파업 사태는 상상조차 하지 못하겠다”고 말한 데 대해 공식 항의하기도 했다. 홍광흠 삼성그룹 초기업노조 위원장은 항의 서한에서 “장관께서 지난 기자회견을 통해 보여준 민간기업 노사관계에 대한 불균형한 시각에 깊은 분노를 표한다”며 “반도체 산업 노동자 악마화에 대해 경고한다”고 밝혔다.