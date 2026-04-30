남양주 폐기물처리업체서 화재…인명피해 없어

대응1단계 발령·20명 자력 대피

이미지 확대 남양주시 와부읍 월문리 한 자원순환시설 화재 모습 닫기 이미지 확대 보기 남양주시 와부읍 월문리 한 자원순환시설 화재 모습

세줄 요약 30일 오후 남양주시 와부읍 월문리 자원순환시설에서 불이 났다. 보안업체 신고로 접수됐고 현장에는 연기가 많이 퍼졌다. 시설 내 20명은 모두 자력 대피해 인명피해는 없었고, 소방은 대응 1단계를 발령해 장비 31대와 인원 78명을 투입했다. 남양주 와부읍 폐기물처리업체 화재 발생

시설 인원 20명 전원 자력 대피, 인명피해 없음

소방 대응 1단계 발령, 장비 31대 투입 진화

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30일 오후 8시4분쯤 경기 남양주시 와부읍 월문리 한 자원순환시설(폐기물처리업체)에서 불이 났다.이날 화재는 보안업체 신고로 최초 접수됐으며, 현장 출동 당시 다량의 연기가 발생해 관계자들이 대피 중인 상황이 확인됐다. 시설 내 인원 20명은 모두 자력 대피해 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.소방은 오후 8시34분 대응 1단계를 발령하고 장비 31대와 인원 78명을 투입해 진화 작업을 벌였다.앞서 남양주시는 재난안전 문자를 통해 “공장 화재로 다량의 연기가 발생하고 있으니 인근 주민들은 안전사고에 유의해 달라”고 당부했다.소방 당국은 불길을 완전히 진압하는대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.