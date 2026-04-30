광주 금은방에서 금팔찌 훔쳐 달아난 2인조 구속

5000~7000만원 상당 장물 행방은 오리무중

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세줄 요약 경기 광주 금은방에서 대학생 2인조가 손님인 척 귀금속을 살피다 둔기로 진열장을 부수고 수천만원 상당 금팔찌를 훔쳐 달아났다. 경찰은 사건 직후 A군과 B군을 차례로 붙잡았고, 법원은 두 사람 모두 구속영장을 발부했다. 대학생 2인조, 금은방서 금팔찌 절도

둔기로 진열장 파손 뒤 도주, 잇단 검거

법원 구속영장 발부, 장물 행방 추적

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경기 광주 금은방서 수천만원 상당 금팔찌를 훔쳐 달아난 대학생 2인조가 잇따라 구속됐다.30일 경기 광주경찰서에 따르면 법원은 특수절도 혐의를 받는 대학 1학년생 A군에 대해 전날 구속영장을 발부했다. 같은 혐의를 받는 동갑내기 B군에 대해서도 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 구속영장이 발부됐다.A군은 지난 27일 오후 3시30분쯤 경기 광주시 소재 한 금은방에서 손님인 척 귀금속을 살펴보다가 둔기로 진열장을 부수고 금팔찌를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다. 같은 대학에 재학 중인 B군은 범행을 사전에 공모한 혐의를 받는다.경찰은 사건 발생 약 1시간 만에 현장 인근에서 A군을 긴급체포했으며, 이튿날 경강선 경기광주역에서 B군을 붙잡았다.금은방 업주는 금팔찌 등 10여 점이 사라져 5000만~7000만원 상당의 피해를 입었다고 주장하고 있다. 다만 훔친 금품의 행방은 아직 확인되지 않았다. A군은 “훔친 팔찌를 B군에게 넘겼다”고 진술한 반면, B군은 이를 전면 부인하고 있어 진술이 엇갈리고 있다. 경찰은 장물 회수와 함께 유통 경로를 추적 중이다.