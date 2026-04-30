“우리끼리 결혼” ‘국평 72억’ 그 아파트, 이웃 단지와 ‘연고전’

서초 래미안 원베일리·메이플자이

내달 ‘스포츠 교류전’ 개최

강남 고가 아파트 ‘그들만의 리그’ 공고화

이미지 확대 서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구. 뉴시스

이미지 확대 서울 서초구 잠원동 메이플자이 투시도.

GS건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 잠원동 메이플자이 투시도.

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세줄 요약 서울 서초구 초고가 아파트 래미안 원베일리와 메이플자이가 입주민 행사의 일환으로 스포츠 교류전을 추진해 화제가 됐다. 스크린골프, 탁구, 농구가 예정됐고, SNS에서는 ‘대장 아파트들의 연고전’이라는 반응이 나왔다. 원베일리·메이플자이 스포츠 교류전 추진

스크린골프·탁구·농구 종목별 대결 예정

SNS서 ‘대장 아파트 연고전’ 반응 확산

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지난해 이른바 ‘국평’(전용 84㎡)이 72억원에 거래되며 서울 강남 초고가 아파트의 대표격이 된 서울 서초구 ‘래미안 원베일리’가 이웃 아파트인 ‘메이플 자이’와 스포츠 교류전을 추진한다.30일 연합뉴스에 따르면 메이플자이는 전날 입주민들에게 “입주민 행사의 일환으로 래미안 원베일리와의 스포츠 교류전을 진행한다”고 안내했다.메이플자이 측의 공지문에 따르면 스포츠 교류전은 다음주 16일 진행되며, 스크린골프 종목의 참가자를 선착순으로 접수받고 있다. 탁구와 농구도 진행되나 단지 내 탁구 동호회와 농구교실이 대표로 참여한다.이번 스포츠 교류전은 메이플자이의 입주 1주년을 기념하는 프로그램의 일환으로 열리는 것으로 알려졌다. 두 단지는 지하철 2정거장가량 떨어져 있다.메이플자이 측의 공지문은 전날 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 확산하며 화제를 모았다. SNS에는 “반포 대장과 잠원 대장이 맞붙는 건가”, “대장 아파트들의 ‘연고전’ 아닌가”, “강남 아파트 주민들은 재미있게 산다” 등의 반응이 터져나왔다.두 아파트의 이름 앞글자를 딴 ‘메원전’, ‘원메전’이라는 이름을 붙인 네티즌들도 있었다.두 아파트의 스포츠 교류전은 강남의 고가 아파트들이 자신들만의 커뮤니티를 강화한다는 점에서 다양한 반응을 낳았다.신반포아파트 3차 등을 재건축해 2023년 2990세대로 탄생한 원베일리는 강남 고가 신축아파트의 시세를 이끄는 ‘대장주’로, 지난해 6월 ‘국평’이 72억원에 거래됐다.최근 실거래가로는 국평 3층이 지난 10일 54억 5000만원에 거래됐으며, 매매 시세는 60억원대 중반에 형성돼 있다.신반포4지구를 3307세대로 재건축해 지난해 6월 입주한 메이플자이는 현재 국평 매매 시세가 50억원대 중반에 형성돼 있다.강남 고가 아파트들의 ‘그들만의 리그’는 이번이 처음이 아니다. 원베일리는 2023년 입주민들이 자신의 자녀들을 같은 단지 주민들과 결혼하도록 연결하는 ‘원베일리결혼정보회’(원결회)라는 중매 모임을 결성했다.이 모임은 현재 법인으로 전환됐고, 가입 자격을 서초구와 강남구 거주자로 확대했다.이러한 흐름은 송파구로도 이어져 송파구의 ‘대장아파트’ 중 하나인 ‘헬리오시티’에서도 결혼정보회사가 문을 열었다.