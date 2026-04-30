서울이 초록도시 된다…역대 최대 규모 국제정원박람회, 5월 1일 개장

올 10월 27일까지 180일 동안 진행

이미지 확대 서울 성동구 서울숲에서 1일부터 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’ 작품 중 하나인 세계적 조경가인 프랑스의 앙리 바바(Henri Bava)의 ‘흐르는 숲아래 정원.’ 싱가포르의 ‘슈퍼 트리’에서 영감을 받아 조성했다.

송현주 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 성동구 서울숲에서 1일부터 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’ 작품 중 하나인 세계적 조경가인 프랑스의 앙리 바바(Henri Bava)의 ‘흐르는 숲아래 정원.’ 싱가포르의 ‘슈퍼 트리’에서 영감을 받아 조성했다.

송현주 기자

이미지 확대 화장품 브랜드 ‘클리오’가 ‘2026 서울국제정원박람회’를 위해 서울숲에 조성한 K-뷰티 가든 파빌리온.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 화장품 브랜드 ‘클리오’가 ‘2026 서울국제정원박람회’를 위해 서울숲에 조성한 K-뷰티 가든 파빌리온.

서울시 제공

세줄 요약 서울국제정원박람회가 5월 1일 서울숲에서 개막한다. 10월 27일까지 180일간 열리며, 서울시는 9만㎡ 규모의 정원과 서울숲·한강·성수·광진을 잇는 167개 정원을 조성했다. 산불 피해 지역 나무를 활용한 정원, 선형정원, 도슨트 투어와 다국어 스마트 가이드도 마련한다. 서울국제정원박람회 5월 1일 서울숲 개막

서울숲·한강·성수·광진 잇는 167개 정원 조성

산불 피해 나무 활용·도슨트·스마트 가이드 운영

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서울 도심이 정원으로 탈바꿈하는 ‘2026 서울국제정원박람회’는 역대 최대, 최장 규모다. 서울시는 9만㎡ 규모로 조성한 정원을 5월 1일 시민들에게 공개한다고 30일 밝혔다. 박람회는 올 10월 27일까지 180일 동안 진행된다.시는 서울숲을 중심으로 한강, 성수, 광진까지 이어지는 정원 167개를 만들었다. 작가·기업·기관·시민 등이 조성한 정원과 다양한 문화 프로그램을 선보인다. 올해 박람회에서는 지난해 산불 피해를 본 경북 안동 등에서 가져온 나무로 조성한 정원과 주행사장인 서울숲부터 인근 한강, 성동구와 광진구까지 약 10㎞ 구간을 선형정원(이동식 모듈정원) 30개 등으로 연결한 이음정원을 새롭게 시도했다.이날 찾은 서울숲 일대는 형형색색의 정원과 작가들의 손길이 닿은 조형물이 어우러져 눈길이 닿는 곳마다 그림 같은 풍경을 보여줬다. 김영민 박람회 총감독은 이날 취재진에 “2015년에 처음 시작한 박람회는 올해 규모, 투입 비용, 작품 수까지 모두 역대 최대”라며 “박람회라고 하면 공원 안에서만 하기 마련인데 도시 밖으로 나갔다는 게 독특한 점”이라고 밝혔다. 정원 곳곳 4600석 이상의 앉을 공간도 마련됐다.서울숲에서는 ‘서울류(流)’를 주제로 세계적 조경가인 프랑스의 앙리 바바(Henri Bava)가 만든 ‘흐르는 숲아래 정원’ 등 국내외 작가의 작가정원 7개, 기업·기관·지자체가 참여한 작품정원 46개, 시민·학생들이 만든 동행정원 60개, 포켓몬 캐릭터로 조성한 팝업정원 등 매력정원 19개 등을 만나볼 수 있다. 화장품 브랜드 ‘클리오’가 조성한 K-뷰티 가든 파빌리온에 경북 안동 산불 피해 지역에 심겨 있던 150년 된 나무의 뿌리를 활용한 작품을 설치한 오준식 작가는 “산불이 나도 스스로 되돌아오는 자연의 힘을 표현했다”며 “유적을 발굴하듯이 에어건으로 흙을 다 솎아내 최대한 그대로 보존했다”고 설명했다.박람회는 5월 1일 오후 4시 주행사장인 서울숲 야외무대에서 세종문화회관의 오케스트라 공연으로 막을 올린다. 서울숲 야외무대에서는 개막 주간인 1일부터 10일까지 서울숲재즈페스티벌 프리뷰(미리보기) 공연으로 진행하는 청춘영보이스(2일), 퓨전국악공연(3~5일) 등을 주말·공휴일마다 이어간다. 시는 작가에게 해설을 듣는 등의 ‘정원 도슨트 투어’도 운영한다.정원을 혼자 관람하고 싶거나 설명을 듣고 싶다면 ‘스마트 가이드 투어’를 이용하면 된다. 정원마다 설치된 QR코드를 휴대전화 카메라로 인식하면 된다. 외국인 관람객을 위해 9개 언어(영어·중국어·일본어·스페인어 등)도 지원한다.