서울이 초록도시 된다…역대 최대 규모 국제정원박람회, 5월 1일 개장

올 10월 27일까지 180일 동안 진행
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서울 성동구 서울숲에서 1일부터 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’ 작품 중 하나인 세계적 조경가인 프랑스의 앙리 바바(Henri Bava)의 ‘흐르는 숲아래 정원.’ 싱가포르의 ‘슈퍼 트리’에서 영감을 받아 조성했다.
송현주 기자
송현주 기자
서울 도심이 정원으로 탈바꿈하는 ‘2026 서울국제정원박람회’는 역대 최대, 최장 규모다. 서울시는 9만㎡ 규모로 조성한 정원을 5월 1일 시민들에게 공개한다고 30일 밝혔다. 박람회는 올 10월 27일까지 180일 동안 진행된다.
시는 서울숲을 중심으로 한강, 성수, 광진까지 이어지는 정원 167개를 만들었다. 작가·기업·기관·시민 등이 조성한 정원과 다양한 문화 프로그램을 선보인다. 올해 박람회에서는 지난해 산불 피해를 본 경북 안동 등에서 가져온 나무로 조성한 정원과 주행사장인 서울숲부터 인근 한강, 성동구와 광진구까지 약 10㎞ 구간을 선형정원(이동식 모듈정원) 30개 등으로 연결한 이음정원을 새롭게 시도했다.
이날 찾은 서울숲 일대는 형형색색의 정원과 작가들의 손길이 닿은 조형물이 어우러져 눈길이 닿는 곳마다 그림 같은 풍경을 보여줬다. 김영민 박람회 총감독은 이날 취재진에 “2015년에 처음 시작한 박람회는 올해 규모, 투입 비용, 작품 수까지 모두 역대 최대”라며 “박람회라고 하면 공원 안에서만 하기 마련인데 도시 밖으로 나갔다는 게 독특한 점”이라고 밝혔다. 정원 곳곳 4600석 이상의 앉을 공간도 마련됐다.
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화장품 브랜드 ‘클리오’가 ‘2026 서울국제정원박람회’를 위해 서울숲에 조성한 K-뷰티 가든 파빌리온.
서울시 제공
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서울숲에서는 ‘서울류(流)’를 주제로 세계적 조경가인 프랑스의 앙리 바바(Henri Bava)가 만든 ‘흐르는 숲아래 정원’ 등 국내외 작가의 작가정원 7개, 기업·기관·지자체가 참여한 작품정원 46개, 시민·학생들이 만든 동행정원 60개, 포켓몬 캐릭터로 조성한 팝업정원 등 매력정원 19개 등을 만나볼 수 있다. 화장품 브랜드 ‘클리오’가 조성한 K-뷰티 가든 파빌리온에 경북 안동 산불 피해 지역에 심겨 있던 150년 된 나무의 뿌리를 활용한 작품을 설치한 오준식 작가는 “산불이 나도 스스로 되돌아오는 자연의 힘을 표현했다”며 “유적을 발굴하듯이 에어건으로 흙을 다 솎아내 최대한 그대로 보존했다”고 설명했다.
박람회는 5월 1일 오후 4시 주행사장인 서울숲 야외무대에서 세종문화회관의 오케스트라 공연으로 막을 올린다. 서울숲 야외무대에서는 개막 주간인 1일부터 10일까지 서울숲재즈페스티벌 프리뷰(미리보기) 공연으로 진행하는 청춘영보이스(2일), 퓨전국악공연(3~5일) 등을 주말·공휴일마다 이어간다. 시는 작가에게 해설을 듣는 등의 ‘정원 도슨트 투어’도 운영한다.
최유희 서울시의원, ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산2)은 한국여성단체협의회가 수여하는 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상자로 선정됐다. 해당 상은 여성의 사회 참여 확대와 공공 영역에서의 리더십 실천에 기여한 인물을 대상으로 한다. 한국여성단체협의회는 여성의 사회적 역할 확대와 공공 참여 기반 강화를 위해 활동을 이어오고 있다. 이 상은 다양한 분야에서 활동하는 여성 지도자의 공공 기여를 조명하기 위한 취지로 운영되고 있다. 최 의원은 지역 현안 대응을 중심으로 한 생활 밀착형 정책 추진 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다. 최 의원은 그동안 주거환경 개선과 도시정비 등 시민의 실생활과 직결된 분야에서 현장 중심의 의정활동을 지속해 왔다. 특히 복지 사각지대 해소와 노후 주거지 정비 등 지역의 고질적인 문제를 해결하는 데 앞장서며 주민들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다. 이번 수상과 관련해 최 의원은 “시민과 함께 축적해 온 의정활동이 의미 있는 평가로 이어졌다고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “현장의 요구를 정책에 반영하는 역할을 지속하겠다”고 덧붙였다.
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정원을 혼자 관람하고 싶거나 설명을 듣고 싶다면 ‘스마트 가이드 투어’를 이용하면 된다. 정원마다 설치된 QR코드를 휴대전화 카메라로 인식하면 된다. 외국인 관람객을 위해 9개 언어(영어·중국어·일본어·스페인어 등)도 지원한다.
세줄 요약
- 서울국제정원박람회 5월 1일 서울숲 개막
- 서울숲·한강·성수·광진 잇는 167개 정원 조성
- 산불 피해 나무 활용·도슨트·스마트 가이드 운영
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