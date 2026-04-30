황금연휴 산불 비상…경북도, 특별대책 총력 대응

세줄 요약 경북도가 노동절과 어린이날 황금연휴를 앞두고 산불 위험이 커질 것으로 보고 특별대책을 시행했다. 특별대책본부를 운영하고 시군 상황실과 24시간 비상연락체계를 유지하며, 관광지와 등산로 입구 등에는 감시원을 집중 배치했다. 헬기·드론 감시와 불법 소각 단속도 강화했다. 황금연휴 산불 위험 증가에 경북도 특별대책 추진

특별대책본부 운영, 24시간 비상연락체계 유지

감시원 집중 배치와 헬기·드론 공중감시 강화

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경북도는 노동절과 어린이날로 이어지는 5월 황금연휴 기간 산불 위험에 대응하기 위해 특별대책을 추진한다고 30일 밝혔다.건조하고 야외활동 인구가 급증하는 시기인 만큼 산불 발생 가능성이 매우 높을 것으로 보고 산불방지 특별대책본부를 운영하고 시군 상황실과 24시간 비상연락체계를 유지한다.도는 관광지와 주요 등산로 입구, 산나물 자생지 등 입산자 밀집 지역을 ‘특별관리 구역’으로 지정해 산불감시원을 집중적으로 배치한다.헬기와 드론을 활용한 공중감시 및 계도 활동도 확대한다.불법 소각 및 인화물질 반입 등 위법행위에 대해서는 과태료 부과 등 무관용 원칙을 적용할 예정이다.산불 발생 시에는 헬기와 진화 인력을 즉시 투입하고, 야간 산불에 대비해 진화대 대기시간을 오후 10시까지 연장하는 등 초동 진화 태세를 강화한다.최순고 경북도 산림자원국장은 “작은 부주의가 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 입산 시 화기 소지를 삼가고, 불법 소각을 절대 하지 말아 달라”고 당부했다.