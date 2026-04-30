광주시, 악취 개선 위해 양과동 SRF시설 가동 중지

5월2일∼6월30일…시설 개선 위한 운영사 측 요청 수용

악취방지시설 설치·교체 계획…무인 악취 포집기도 설치

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세줄 요약 광주시는 남구 양과동 위생매립장 내 SRF제조시설의 악취 논란을 줄이기 위해 5월2일부터 6월30일까지 가동을 멈췄다. 운영사 요청에 따라 설비 설치와 교체 공사를 진행하고, 생활폐기물은 광역위생매립장에 매립한다. 남구 양과동 SRF시설, 2개월 가동 중지 결정

운영사 요청 수용, 악취 개선 공사 추진

무인 악취 포집기 설치로 주변 감시 강화

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광주시는 최근 논란이 일고 있는 악취 개선을 위해 오는 5월2일부터 6월30일까지 약 2개월간 남구 양과동 위생매립장 내 가연성폐기물연료화시설(SRF제조시설)을 가동 중지한다고 30일 밝혔다.이는 SRF제조시설의 설비 설치 및 교체 공사를 위해 운영사인 청정빛고을 측이 가동 중지를 요청하자 광주시가 수용한 데 따른 것이다.청정빛고을은 지난해 SRF제조시설이 악취 발생을 제한한 법적 기준을 초과, 악취배출시설로 지정됨에 따라 개선 계획을 마련하고 지난 1월부터 시설 개선을 위한 설계를 진행했다.광주시는 2개월간의 가동 중지를 앞두고 사전 준비를 위해 지난 28일부터 생활폐기물 반입을 중단했으며, 중단 기간 중 발생한 생활폐기물은 모두 광역위생매립장에 매립할 방침이다.가동 중지 기간 동안 운영사인 청정빛고을은 ▲소각 방식의 악취 방지시설 도입 ▲약액 세정방식인 악취 방지시설을 활성탄흡착방식으로 교체 ▲신규 방지시설 설치(활성탄 흡착탑) 등을 진행할 예정이다.광주시는 또 SRF제조시설 주변 악취 감시를 위해 1억 원의 예산을 들여 무인 악취 포집기 3대를 6월 말까지 설치할 계획이다.정미경 자원순환과장은 “악취로 인한 주민 불편을 해소하기 위해 운영사의 가동 중지 요청을 수용했다”며 “시설 재가동 때에는 악취가 발생하지 않도록 철저한 개선이 이뤄지길 기대한다”고 말했다.