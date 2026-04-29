부산시, 규제혁신 본격 추진…“시민과 기업 체감하도록”

세줄 요약 부산시는 2026년 규제혁신 추진계획을 수립해 지역경제 활성화와 민생 규제 완화를 추진했다. 시민과 기업이 체감할 수 있도록 중앙규제 개선, 자치법규 정비, 그림자 규제 발굴, 규제입증책임제 강화 등을 함께 추진한다. 2026년 규제혁신 추진계획 수립, 본격 추진

시민·기업 체감형 민생·산업 규제 개선 집중

중앙규제·자치법규·그림자 규제 정비 강화

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부산시는 2026년 규제혁신 추진계획을 수립하고 본격적인 추진에 나선다고 29일 밝혔다이번 계획은 지역 경제발전 제고 및 민생 규제 부담 완화를 목표로 각계 전문가 의견 수렴을 통해 마련됐다.계획은 시민과 기업이 체감할 수 있는 규제혁신에 초점을 맞췄다.지역 밀착 중앙규제 중점 개선, 자치법규 규제 집중 정비, 민생 규제 혁신 체감도 제고, 규제 관리 효율성·전문성 강화 등 4대 중점과제와 14개 세부 과제를 추진한다.정부 국정과제인 시민 생활과 밀접한 4대 분야 민생 규제 합리화와 전통·서비스·신산업을 포함한 3대 분야 지역산업 규제 합리화를 추진, 지역경제 활성화 기반을 강화한다.소상공인·자영업자의 규제 부담을 완화하고, 인공지능(AI)·드론 등 신산업 성장 여건도 조성하는 한편 자치법규에 남아있는 불합리한 규제도 정비한다.규제입증책임제를 강화해 공무원이 규제 존치 필요성을 입증하도록 하고, 법령에는 없지만 실제로 존재하는 그림자 규제를 집중 발굴, 개선할 계획이다.