국가철도공단, 청년 인턴 등 127명 채용

청년 인턴 수료자 정규직 채용 시 가점 등 인센티브

세줄 요약 국가철도공단이 지역 일자리 창출과 청년 취업 역량 강화를 위해 청년 인턴 110명, 기능직 1명, 실무직 13명, 계약직 3명 등 총 127명을 신규 채용했다. 지원서는 내달 4~11일 온라인으로 접수하고, 6월 최종합격자를 발표할 예정이다. 청년 인턴 110명 등 총 127명 신규 채용

지역 일자리 창출과 취업 역량 강화 목적

내달 4~11일 온라인 접수, 6월 합격 발표

이미지 확대 국가철도공단 사옥. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 국가철도공단 사옥. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가철도공단은 27일 지역 사회 일자리 창출과 청년층 취업 역량 강화 등을 위해 청년 인턴 등 127명을 신규 채용한다고 밝혔다. 분야별로는 체험형 청년 인턴 110명과 기능직(운전) 1명, 실무직 13명(방호 11명·시설관리(강원) 2명), 계약직 3명(수송 장비 차량 정비원 2명·국가 R＆D 위촉연구원 1명) 등이다.체험형 청년 인턴은 직무 체험 기회와 경력을 제공하기 위한 취지로, 임용일로부터 연말까지 근무하고 실적이 우수한 수료자는 정규직 채용 시 서류전형 면제와 가점을 부여해 ‘취업 디딤돌’로 활용이 기대된다.지원서는 내달 4~11일까지 국가철도공단 채용 누리집(https://2026kr1.kpcice.kr)에서 온라인으로 접수한다. 공단은 서류·필기·면접 시험을 거쳐 6월 중 최종합격자를 발표할 예정이다. 일반직 등 정규직 채용은 하반기 실시할 예정이다.이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “청년에게 직무 경험을 쌓고 미래를 설계하는 소중한 기회가 될 수 있는 만큼 철도에 관심이 있는 인재들의 적극적인 지원을 기대한다”고 밝혔다.