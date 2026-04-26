지하수 우라늄 99% 제거…경북도 ‘먹는물 안전’ 신기술 개발

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경북도 보건환경연구원은 지하수에 있는 유해 방사성 물질인 우라늄을 99% 이상 제거할 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.새로 개발한 기술은 국산 수산화알루미늄 미세입자를 활용한 공정으로 설계됐다. 연구원은 우라늄 제거 메커니즘을 규명해 고농도 우라늄(644㎍/ℓ)을 먹는물 기준(30㎍/ℓ)보다 낮은 수준(2㎍/ℓ)까지 저감할 수 있다.연구원은 제거 효율을 99% 이상 안정적으로 유지해 우수한 처리 성능과 현장 적응 가능성을 입증했다.서상욱 경북도 보건환경연구원장은 “지하수 내 우라늄은 장기간 섭취하면 신장 손상을 유발할 수 있는 물질로 체계적인 관리가 필요하다”며 “이번 성과를 바탕으로 지능형 물 처리 시스템 실용화에 나설 계획”이라고 밝혔다.