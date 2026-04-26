지하수 우라늄 99% 제거…경북도 ‘먹는물 안전’ 신기술 개발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

지하수 우라늄 99% 제거…경북도 ‘먹는물 안전’ 신기술 개발

김상화 기자
입력 2026-04-26 08:41
수정 2026-04-26 08:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


경북도 보건환경연구원은 지하수에 있는 유해 방사성 물질인 우라늄을 99% 이상 제거할 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

새로 개발한 기술은 국산 수산화알루미늄 미세입자를 활용한 공정으로 설계됐다. 연구원은 우라늄 제거 메커니즘을 규명해 고농도 우라늄(644㎍/ℓ)을 먹는물 기준(30㎍/ℓ)보다 낮은 수준(2㎍/ℓ)까지 저감할 수 있다.

연구원은 제거 효율을 99% 이상 안정적으로 유지해 우수한 처리 성능과 현장 적응 가능성을 입증했다.

서상욱 경북도 보건환경연구원장은 “지하수 내 우라늄은 장기간 섭취하면 신장 손상을 유발할 수 있는 물질로 체계적인 관리가 필요하다”며 “이번 성과를 바탕으로 지능형 물 처리 시스템 실용화에 나설 계획”이라고 밝혔다.

안동 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경북도가 개발한 우라늄 제거 기술의 제거율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로